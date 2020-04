Oroscopo Paolo Fox 25 aprile 2020 di oggi per Vergine, Gemelli, Pesci e Bilancia

Pubblicità

Vergine, il punto dell’oroscopo del giorno

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox andiamo ad analizzare la giornata di oggi, 25 aprile 2020. La Vergine deve essere cauta a livello sentimentale, quando le cose non vanno bene sul lavoro si rischia di adombrarsi. Si è un segno forte. Più che dire stop a tutte le situazioni c’è un ritardo. Maggio per i segni di terra è un mese importante per chi vuole definire tutto quello che è rimasto in sospeso.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i Gemelli?

I Gemelli sono aiutati da Luna nel segno insieme a Venere. C’è una grande carica a livello emotivo. Si può iniziare ad intravedere un po’ di ironia rispetto al passato. Anche nei momenti più difficili della vita si riesce a trovare un lato che strappa un sorriso. L’entusiasmo di ripartire trova posto.

Pesci, ecco le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox i Pesci devono evitare conflitti in questo fine settimana, se ci sono legami con Sagittario, Vergine e Gemelli si deve essere prudenti. Si è tra i segni che, in amore, stanno pensando se sia giusto mantenere le provocazioni. Si chiude in sé stessi l’amarezza. Quando nessuno è favorevole si può sperare per le vicende di tipo pratico. In amore malinconia nel weekend.

Bilancia, scopri cosa ha previsto per oggi Paolo Fox nel suo appuntamento dell’oroscopo di LatteMiele

La Bilancia ha bisogno di sicurezza, è normale, si capisce anche dall’iconografia del segno. Purtroppo ogni tanto si vivono dei profondi momenti di tensione che fanno sbilanciare tutto e spostare l’ago. Si deve riportare l’ago della propria vita amorosa in una posizione positiva e ora Venere aiuta a farlo.



