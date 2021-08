Oroscopo Paolo Fox 25 e 26 agosto 2021/ Fortuna per Gemelli e Scorpione, flop Ariete

Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox, rubrica che racconta segno per segno quello che le stelle hanno in serbo. Partiamo quindi con le previsioni generali per oggi, 25 agosto. Partiamo dall’Ariete, per il quale sono in arrivo importanti novità sul lavoro. Il Toro, oggi 25 agosto 2021, può iniziare a fare progetti per il futuro ma attenti alle finanze! Continuiamo col segno dei Gemelli che, dopo una settimana piuttosto agitata, è in attesa di risposte per le quali, però, bisognerà portare pazienza. Attenzione Cancro a non perdere di vista i sentimenti: per voi è un periodo importante. Il Leone, invece, è pronto a voltare pagina, magari grazie ad un nuovo lavoro. Forte stress e nervosismo per la Vergine: bisognerà cercare di mantenere la calma.

Per il segno della Bilancia è il momento di trascorrere del tempo insieme al partner o ad un amico che non vedere da tempo. Per lo Scorpione è invece in arrivo un momento molto fortunato per l’amore, Paolo Fox vi invita a non demordere! Al Sagittario, invece, consiglia di tenersi lontani dalle complicazioni, soprattutto emotive e sentimentali. Indecisioni, invece, in fatto d’amore per il Capricorno; l’Acquario, invece, ha voglia di libertà: sappiate che è in arrivo un cambiamento radicale. Concludiamo col segno dei Pesci che potranno recuperare una crisi d’amore.

Oroscopo Paolo Fox del 26 agosto 2021:

Quali sono invece le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox per domani, 26 agosto? L’Ariete dovrà cercare di tenere sotto controllo le emozioni negative e dedicarsi al lavoro. Bene invece gli affari di cuore per il Toro, che dovrà però rivedere bene tutti i progetti a cui sta lavorando. Ottima giornata per il Gemelli. potrete recuperare una crisi in amore. Nel lavoro in arrivo novità. Vivete in modo spensierato questa giornata cari Cancro: alleggeritevi anche nel lavoro, tagliando via i rami secchi. Periodo turbolento in amore per il Leone che dovrà affrontare qualche giorno un po’ sottotono. Per la Vergine, invece, è il momento di guardarsi intorno e magari fare qualche conoscenza interessante.

Continuiamo l’Oroscopo di Paolo Fox del 26 agosto con il segno della Bilancia: cautela in amore, nel lavoro, invece, non alimentate polemiche. Giornata positiva per lo Scorpione, ma se qualcosa non va meglio confidarsi con il partner o con un amico fidato. Momento positivo in amore per il Sagittario, soprattutto se l’altra persone è del segno della Bilancia. Saranno un po’ stanchi i Capricorno: rimandate le decisioni lavorative ai prossimi giorni. Dubbi in fatto d’amore per l’Acquario che entro la fine della giornata riuscirà a prendere una decisione. Concludiamo con il segno dei Pesci: emozioni in arrivo, soprattutto nel fine settimana. Oggi bene nel campo lavorativo.



