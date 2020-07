Oroscopo Paolo Fox, 25 luglio 2020/ Previsioni Pesci, Toro, Acquario, Cancro

Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 luglio 2020

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista su LatteMiele. I Pesci hanno bisogno di certezza. Il mese di agosto sarà un mese di prova per i sentimenti e questo soprattutto per chi ha vissuto un lockdown sentimentale. Non è detto che la situazione di vicinanza col partner abbia creato presupposti ottimi per l’amore.

Oroscopo Toro: in questo fine settimana deve liberare la fantasia. Quando lo fate siete anche più liberi di amare. Ad agosto c’è una bella Venere in posizione favorevole e questo significa che anche chi ha un grande progetto d’amore può realizzarlo. L’unico problema è un complice che non è tale ovvero se avete un rapporto d’amore con qualcuno che temporeggia. Se avete a che fare con chi non è contento oppure convinto di quello che prova per te meglio cercare altro.

Oroscopo Acquario: è più libero di fare e pensare. Pensieri per i soldi, attenti anche alle questioni economiche. Chi ha un ascendente Vergine, Toro o Capricorno non può decidere dall’oggi al domani di scappare. I più disponibili all’avventura, quelli con ascendente del Gemelli o Sagittari, corrono rischi.

Oroscopo Cancro: torna in lieve agitazione, se state facendo le cose bene nel lavoro non vi dice nulla nessuno. Non pensate che ci sia sempre qualcuno dietro l’angolo pronto a fare qualcosa di sbagliato.



