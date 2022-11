Oroscopo Paolo Fox, 25 novembre 2022/ Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oggi, venerdì 25 novembre 2022 ci confrontiamo come ogni giorno con l’oroscopo Paolo Fox. Le previsioni proposte come sempre sulle frequenze di Radio Latte e Miele nel corso della rubrica Latte e Stelle ed approfondiamo dunque cosa dovranno aspettarsi i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, il venerdì di Sagittario e Capricorno

Per il Sagittario 0ggi abbiamo ben cinque pianeti nel segno! Insomma le stelle ci sono, tu ci sei? Hai le idee giuste? Non è un periodo complesso come quello di settembre che è stato un mese che ha bloccato alcuni Sagittario oppure li ha messi in una condizione di attesa: penso a quelli che hanno iniziato in progetto o un programma. Pesco nel passato, proprio perché è molto importante capire che c’è una grande differenza e la tua ambizione trionfa, anche se ti costerà fatica e forse ti costringerà a volte trascurare qualcosa di importante: ora devi andare avanti. Anche l’amore torna molto intrigante, con queste stelle.



Per il Capricorno quando sabato e domenica la Luna sarà nel tuo segno zodiacale, ti renderai conto che ci sono delle persone attorno a te importanti, di riferimento. L’ottimismo è una grande dote del Capricorno che però è un po’ sottotraccia, perché spesso il Capricorno si mostra come un tipo diffidente, quello che non crede alle cose se non le vede e quindi può sembrare un tipo molto critico e non così positivo verso il futuro, ma non è vero! Tu vuoi vedere le cose in modo costruttivo, quindi non dai retta alle utopie e alle fantasie. Non dici “ spero che il futuro vada bene”, tu ti chiedi “come posso fare affinché le cose vadano bene?”Ci stai pensando, anche se ultimamente alcuni progetti non stanno andando come vorresti oppure ogni giorno devi lottare con delle persone che non ti aiutano.



Oroscopo Paolo Fox, le stelle di Acquario e Pesci

Ci sono delle tensioni planetarie per l’Acquario, questo weekend in arrivo permette di vivere delle avventure: abbiamo Venere e Mercurio in ottimo aspetto. Quest’anno avremo anche un cielo importante fino alla prima parte di dicembre e quindi, per prima cosa, bisogna recuperare un po’ di sonno perduto, perché negli ultimi giorni per vari problemi e piccoli fastidi anche di lavoro, tu abbia perso qualche ora di sonno, ma ricordiamo che adesso è anche tutto riposto nella tua mano. I sentimenti contano, ma la ragione ancora di più. Novità.

Per i Pesci fossi in te, starei cauto fino al 6 dicembre, perché queste sono delle giornate che ti vedono molto agitato, soprattutto se c’è una confusione d’amore o emotiva. Sei un po’ distratto. Per chi è rimasto fermo da tempo arriva comunque un’occasione, ma da dicembre e poi via libera nel 2023, perché queste ultime ostilità planetarie saranno lontane. Giove tocca il segno, ma è una retrocessione e non è così forte. Bisogna distruggere per ricostruire e la necessità di lanciare nuovi progetti, soprattutto se sono mancati i riferimenti, resta una priorità. Attenzione ovviamente nei rapporti in crisi, in amore, e nelle relazioni in cui c’è la necessità di parlare: meglio utilizzare toni moderati.

