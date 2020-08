Oroscopo Paolo Fox, 26-27 agosto/ Previsioni segni top e flop di oggi e domani

Oroscopo Paolo Fox, 26-27 agosto: i segni al top

Seguendo l‘oroscopo di Paolo Fox per oggi e domani ecco i segni al top. Ariete: la Luna è in ottima posizione con un oroscopo intrigante in generale. Sul lavoro si finisce sempre per giocare troppo in difensiva, ma già da domani le cose miglioreranno. Toro: questo è il periodo giusto per iniziare una storia d’amore. Non ci si deve invece lasciar andare a litigare sul posto di lavoro.

Leone: dal punto di vista dell’amore ci saranno delle novità in un periodo che porta a delle sfide. Nelle prossime 24 ore Venere sarà nel segno per lanciare una storia d’amore. Bilancia: la Luna è dinamica, quindi si deve stare attenti alle scelte da fare. Da domani si sarà molto critici. Scorpione: Venere è molto positiva e può portare delle buone notizie sul lavoro sia oggi che domani quando ci sarà un ulteriore crescita. Sagittario: la Luna è favorevole, si potrebbe cambiare lavoro in questo momento. Da domani si deve capire che i progetti a cui si ambisce non possono portare a guadagni immediati.

Previsioni oggi e domani: segni flop

Diamo uno sguardo ai segni flop seguendo l’oroscopo di Paolo Fox. Gemelli: la giornata inizia a rilento, c’è un po’ di stanchezza. Sul lavoro ci sono dei dubbi in questo momento, domani arriverà anche un po’ di tensione. Cancro: si deve utilizzare un po’ di diplomazia in un momento evitando di alzare la voce anche perché c’è tanta pressione e tante cose da fare. Da domani si dovrà stare attenti anche ai soldi.

Vergine: in amore ci potrebbe essere un calo, non ci si deve affaticare però visto che si è stanchi. Da domani ci sarà un miglioramento. Capricorno: Venere è opposta e rallenta le questioni professionali, da domani le cose potrebbero migliorare nel campo del lavoro. Acquario: si è stanchi, soprattutto sul lavoro. Da domani si potrebbe fare attenzione a questioni legali non facili da gestire. Si potrebbe superare la malinconia. Pesci: la giornata di oggi sarà semplice, ma inviterà alla prudenza. Da domani aumenterà la tensione con un po’ di stanchezza che si fa presente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA