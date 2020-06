Oroscopo Paolo Fox, 26-27 giugno 2020/ Previsioni oggi e domani: Gemelli flop

Oroscopo Paolo Fox, 26-27 giugno: segni al top

Ecco i segni al top dell’oroscopo di Paolo Fox per oggi e domani, 26-27 giugno 2020. Cancro: quella di oggi è una giornata molto interessante verso il futuro. Non vanno rimandate le discussioni di questo periodo. La tensione è da tenere assolutamente sotto controllo. Nelle prossime 24 ore si vivranno momenti di grande agitazione, presto però si sbloccherà qualcosa almeno dal punto di vista del lavoro. Leone: alcuni vorrebbero allargare la propria famiglia con progetti che potrebbero essere anche molto interessanti. Sul lavoro però persistono alcuni problemi non facili da risolvere.

Vergine: la Luna è in una fase di ottimo aspetto. Attenzione però a buttarsi subito nel lavoro dove forse sarebbe meglio essere più riflessivi e pazienti. Si deve essere però positivi anche perchè ci saranno buone idee da sviluppare. Acquario: Venere favorevole e Luna uscita dall’opposizione fanno ben sperare. C’è voglia di lanciarsi verso nuovi progetti. Domani potrebbe essere una giornata interessante nonostante un Mercurio non di certo favorevole.

Ecco i segni flop dell’oroscopo

Andiamo a seguire da vicino i segni flop dell‘oroscopo di Paolo Fox. Ariete: il segno deve sempre affrontare le cose con la giusta prudenza. Nel weekend si sarà molto determinati anche se c’è da dire che questo periodo di attesa sta rafforzando alcune convinzioni. Si punta su progetti futuri e non su successo immediato. Toro: si deve valutare con attenzione il campo dell’amore, dove potrebbero esserci dei problemi. Presto sarà il momento di vivere qualcosa di importante col proprio partner. Nel weekend potrebbe accadere qualcosa di interessante. Gemelli: il segno è nervoso dal punto di vista dell’amore. C’è voglia di recuperare soprattutto nel campo professionale. Si devono evitare degli scontri che potrebbero creare preoccupazione. Bilancia: si è nervosi, questo però non deve portare a riversare tutta la rabbia sui propri cari e soprattutto sul partner. Non si riesce ad essere tranquilli e si evitano le situazioni sentimentali occasionali.

Scorpione: si deve rinunciare a qualcosa in questo periodo, pronti a fare un salto di qualità verso situazioni più vantaggiose. Potrebbe arrivare sul lavoro una proposta intrigante e in grado di regalare soddisfazione. Da domani si cresce. Sagittario: in amore si dovrà fare attenzione a non illudersi, sul lavoro invece ci potrebbe essere qualche tensione di troppo. La giornata di domani sarà importante soprattutto per i sentimenti. Ci sono delle scelte da fare all’orizzonte. Capricorno: in questo momento sarebbe meglio evitare contrasti. Il periodo sul lavoro può portare a una svolta già da domani quando il cielo parla di una piccola ripresa. Pesci: la Luna opposta può creare dei problemi. Si deve agire sempre con grande parsimonia. Nelle prossime 24 ore sul lavoro potrebbe succedere qualcosa di inatteso e non facile da gestire.



