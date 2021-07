Oroscopo Paolo Fox 26-27 luglio 2021/ Toro sotto stress, novità in amore per Pesci

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 26-27 luglio 2021 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Paolo Fox non va in vacanza e continua a proporre le sue previsioni dell’oroscopo attraverso l’App Astri di Paolo Fox e in radio. Cosa riservano le stelle per oggi, lunedì 26 luglio, e per domani, martedì 27 luglio? Oggi l’Ariete sente l’influsso di Marte favorevole e anche Venere entrerà nel segno. In amore è il momento di cambiare grazie a un nuovo incontro. Attenzione alle spese. Giornata senza sosta per il Toro, non riuscirete a rilassarvi. Domani, invece, la Luna sarà favorevole. Cambiamenti in arrivo. Nei prossimi giorni i nati sotto il segno dei Gemelli avranno bisogno di comprensione e affetto. Sul lavoro, invece, dovete trovare il modo di uscire dalle complicazioni. Il Cancro ritrova la tranquillità in amore. Chi ha chiuso una storia è pronto a iniziarne una nuova. Per quanto riguarda il lavoro portate avanti le vostre convinzioni. Settimana importante in amore e amicizia per il Leone. Agosto potrebbe essere per voi il mese della svolta. Il mese di agosto riserva grandi passioni per i nati sotto il segno della Vergine. Sul lavoro dovete darvi da fare.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 luglio 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro: le previsioni

Oroscopo Paolo Fox per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo l’oroscopo Paolo Fox, il mese di luglio è stato stressante per la Bilancia ma ad agosto le cose miglioreranno grazie a Venere nel segno. L’amore resta difficile. Sul lavoro, situazione ferma fino a domenica. Per lo Scorpione è meglio evitare i litigi, da domani Venere nel segno porta novità ed emozioni per quanto riguarda l’amore. La settimana appena conclusa ha messo a dura prova il Sagittario, ma a breve le cose miglioreranno: il vento sta cambiando! Il mese di agosto sarà più clemente per il Capricorno: in amore resta qualche difficoltà, ma niente di complicato da superare. Previsto un cambio planetario importante: inizierà un periodo meno conflittuale. Per l’Acquario ci sarà molta elettricità nell’aria fino alla metà del mese di agosto. Sul lavoro stelle positive. La settimana porterà grandi novità in amore per i Pesci. Giove non sarà più dissonante, portate pazienza.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 luglio 2021/ Previsioni Vergine, Capricorno e Toro…Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 luglio 2021/ Acquario, Bilancia e Gemelli: amore e lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA