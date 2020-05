Oroscopo Paolo Fox, 26-27 maggio 2020/ Oggi e domani: Toro top, Cancro e Ariete flop

Pubblicità

Oroscopo Paolo Fox, 26-27 maggio 2020 Oggi e domani: i segni al top

Andiamo a vedere i segni top dell’oroscopo di Paolo Fox tra oggi e domani. Toro: la Luna favorevole regala un processo di grande crescita, per questo non si deve rimandare niente nel campo professionale. Nelle prossime 24 ore però si potrebbe andare incontro a un momento complesso da gestire con calma. Gemelli: la Luna è positiva e questo potrebbe portare a delle novità sotto il punto di v ista dell’amore davvero molto incoraggianti. Alcuni potrebbero vivere una rivoluzione, con cambiamenti verso il futuro. Anche domani la Luna rimane favorevole e potrebbe regalare delle risposte che si aspettavano da tempo.

Bene Leone, Vergine e Pesci

Leone: il segno può iniziare già ora a pensare all’estate con la forza di raggiungere i risultati a cui si ambisce. La Luna potrebbe regalare una crescita già domani. Sicuramente si potrà voltare pagina sul lavoro. Vergine: in questo periodo si può parlare di qualcosa di davvero molto importante. Si deve aspettare che arrivi il momento giusto per voltare pagina. Da domani si dovranno prendere delle decisioni importanti. Pesci: questo è un momento in cui si deve essere attenti. Si può ragionare verso il futuro con la giornata di domani che potrebbe dare il passo verso un bel cambiamento.

I segni flop dell’oroscopo di oggi e di domani di Paolo Fox

Voltiamo pagina e per l’oroscopo di Paolo Fox tra 26 e 27 maggio con i segni flop. Ariete: la Luna continua ad essere dissonante e questo potrebbe provocare non pochi disguidi. Sul lavoro si lavora a una ripartenza come d’altronde capita a molti in questo paese. Nelle prossime 24 ore ci sarà forza dal punto di vista dell’amore. Attenzione però all’amicizia che si rivelerà molto importante. Cancro: c’è voglia di recuperare come non accadeva da tempo. Si è decisamente agitati in una giornata che è sicuramente molto complicata sotto diversi punti di vista. Nelle prossime 24 ore però si dovrà agire con maggiore calma rispetto al passato. Bilancia: non è un momento facile, complicato da una Luna dissonante che crea agitazione. Sul lavoro si devono evitare dei conflitti non facilissimi da gestire. Nelle prossime 24 ore si può litigare col partner. Sul lavoro c’è un momento davvero stimolante.

Scorpione, Sagittario, Capricorno e Acquario male

Scorpione: si deve fare attenzione all’amore, ma rimane una giornata molto interessante a livello professionale. Nelle prossime 24 ore non si deve mettere a dura prova un rapporto che vive un momento un po’ complicato. Attenzione ai soldi. Sagittario: il segno ha grande voglia di innamorarsi, questa può essere la soluzione visto che sul lavoro ci sono dei problemi da superare. Si deve fare attenzione nelle prossime 24 ore a fare dei passi falsi, quindi è meglio coltivare quello che si ha già e cercare di concentrarsi sulla propria relazione. Capricorno: si deve fare attenzione a non cadere nelle provocazioni, con dei rischi sotto diversi punti di vista. I nati sotto questo segno sono un po’ stanchi, ma già da domani riusciranno a crescere soprattutto in amore. Acquario: si deve evitare di fare il salto più lungo della gamba. Si è in attesa per un futuro che potrebbe regalare dei risvolti di non poco conto. La Luna opposta rischia di creare un certo imbarazzo. Si deve fare attenzione alle finanze.



