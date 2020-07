Oroscopo Paolo Fox 26-31 luglio 2020, classifica settimanale / Previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox classifica settimanale 26-31 luglio 2020: segni a cinque stelle

L’Oroscopo di Paolo Fox ci rivela la nuova classifica settimanale e le previsioni per tutti i segni dello Zodiaco. Iniziamo dai Gemelli, che hanno conquistato cinque stelline, come ci svela l’astrologo su DipiuTV: i single del segno hanno Venere nel segno da marzo. In aumento passionee amore, anche se qualcuno potrebbe avere ancora paura di sbagliare. Chi ha un nuovo rapporto dovrebbe svilupparlo nei prossimi mesi. Le coppie recuperano, dopo le discussioni degli ultimi mesi. In calo giovedì e venerdì. Nel Lavoro ci potrebbero essere dei cambiamenti significativi, magari per via di un contratto. Il Cancro deve fare attenzione a non avere dubbi sui rapporti nel fine settimana. Novità in arrivo e un forte desiderio di amare. Le coppie recuperano una storia incrinata negli ultimi tempi. Migliori le giornate attorno a martedì. Nel Lavoro non bisogna sottovalutare le gratifiche che arriveranno. Meglio cogliere l’occasione per mettersi in luce, cautela a non superare i limiti nella giornata di lunedì.

La Vergine vive un periodo d’oro e la situazione migliorerà ad agosto. Alcuni sono emotivi in amore, ma in generale bisogna movimentare tutto. Un’amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Le coppie distanti possono riavvicinarsi. Non bisogna tirare la corda nei giorni centrali della settimana. Chi ha messo in secondo piano l’amore dovrà rimettersi in carreggiata. Nel Lavoro bisogna sfruttare le occasioni del momento. Saturno è favorevole e questo implica novità in arrivo. Le realizzazioni non mancheranno in tutti i campi. L’Acquario vive un momento importante nelle relazioni. Il periodo è interessante per dedicarsi a qualcuno che piace, a riscattare un amore. Venere favorevole, impossibile non vivere emozioni belle o un nuovo incontro. Le coppie stanno mettendo in primo piano la loro relazione. Si possono fare progetti originali, essere complici e lasciarsi tutti i problemi alle spalle. Nel Lavoro si fatica a realizzare tutto ciò che si vorrebbe e per questo ci si potrebbe sentire un po’ insoddisfatti. Gli impegni di questo periodo potrebbero produrre grande fortuna.

Paolo Fox: Toro e Leone momento positivo

Seconda posizione per la classifica di Paolo Fox e il suo Oroscopo, scopriamo quali segni hanno conquistato quattro stelline. Il Toro vive un momento sereno in amore. Ad agosto ci potrebbero essere incontri e definizioni delle relazioni in corso. Si è anche più risoluti. Le coppie devono mettere da parte il passato e pensare a qualcosa di bello per il mese di agosto. Nel Lavoro, chi è in proprio potrebbero aver ricevuto una proposta per settembre. L’agitazione tuttavia è in aumento. Il Leone deve evitare polemiche: il cielo è particolare ed è facile che i nati del segno vogliano fuggire dalla realtà. Cautela nei giorni iniziali della settimana, interessanti i nuovi legami. Le coppie possono rispolverare le tensioni del passato, a causa di frustrazioni presenti nel rapporto. Stress in aumento, sabato utile per risolvere i problemi. Nel Lavoro non bisogna dare spago a chi è invidioso. Qualcuno potrebbe parlare troppo. In generale ci potrebbe essere un cambiamento involontario.

Quali sono i segni che hanno centrato tre stelline secondo l’oroscopo di Paolo Fox?

PaoloFox e il suo Oroscopo svelano l’ultima posizione nella classifica settimanale. L’Ariete si vuole innamorare e Venere favorevole aumenta la sensualità. Previste realizzazioni interessanti, ma i rapporti che non funzionano verranno messi fuori dalla porta nel mese di agosto. Le coppie possono portare avanti nuovi progetti. I rapporti più duraturi hanno bisogno di novità. Nel Lavoro bisogna agire con cautela, soprattutto se si parla di ambiti legali. Attenzione alla confusione di lunedì. Il cielo della Bilancia è malinconico, ma i sentimenti possono essere d’aiuto. Luna nel segno nel weekend aiuterà a chiarire dei dubbi. Le coppie sono alla ricerca di comprensione: forse per ottenerla basta essere più vicini alla persona che si ama. Nel Lavoro c’è molta indecisione. Qualcuno non è ancora convinto di ciò che succederà in autunno. Meglio non darsi per vinti.

Lo Scorpione si prepara a vivere delle belle emozioni, magari grazie all’incontro con una persona interessante. Anche se i nati del segno tendono ad essere diffidenti per via delle scottature del passato. Le coppie sono confuse: meglio non fare azzardi ad inizio settimana o parlare troppo. Persino le decisioni sarebbero da rinviare. Nel Lavoro cautela con le proposte in ritardo: entro un paio di mesi si sbloccherà tutto. I single del Capricorno è insoddisfatto in amore a causa delle relazioni occasionali. Magari si è legati a qualcuno che non è del tutto disponibile o che crea problemi. Le coppie possono smussare gli angoli, anche se potrebbero verificarsi ancora delle tensioni. Forse per una casa o una proprietà oppure a causa dei parenti. Meglio non cedere alle polemiche con Ariete e Cancro nella giornata di venerdì. Nel Lavoro, i nati del segno si preparano a realizzare un progetto in autunno. Qualcuno riceverà delle novità che riguardano settembre, ma molto dipende sia dalle proprie capacità sia dalle persone che si hanno attorno. I Pesci stanno per vivere un mese di agosto all’insegna dell’Amore. I miglioramenti saranno graduali e qualcosa si potrebbe muovere anche in quest’ultima settimana di luglio. le coppie stringono il legame, dopo un marzo di tormenti e dubbi. Meglio prestare maggiore attenzione ai sentimenti altrui. Nel Lavoro, il cielo è limpido ma senza novità. Si può sfruttare il momento per pensare ad una proposta o ad un cambiamento per il mese di autunno. Da settembre le cose andranno meglio.



