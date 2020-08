Oroscopo Paolo Fox, 26 agosto 2020/ Previsioni Vergine, Ariete, Gemelli, Toro

L’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele è una certezza, ogni giorno torna protagonista con la rubrica LatteStelle. Partiamo con l’analisi di quattro segni. La Vergine è uno tra i segni leader di questo 2020 però anche se siete tranquilli avete momenti di indecisione.

Oroscopo Ariete: oggi ha una giornata con una buona Luna, tuttavia oggi non vi aiuta a recuperare tutto ma siete comunque in minore ribellione. Da chiarire però rimangono lavoro e finanze. In amore rivedere alcune cose.

Oroscopo Gemelli: vivono in uno stato di confusione, poi forse è proprio grazie a questa confusione che diventate creativi. Non dimenticate l’amore perché a settembre Venere sarà per voi favorevole. Le tensioni con Ariete e con Bilancia.

Oroscopo Toro: è pronto a parlare di soldi, volete spalle coperte. Potete mettervi contro qualcuno. Ora inoltre è il caso di recuperare amore, emozioni da gestire entro il 6 settembre.



