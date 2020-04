Oroscopo Paolo Fox 26 aprile-1 maggio 2020/ Acquario, Leone, Gemelli, Cancro e Scorpione

Pubblicità

PAOLO FOX OROSCOPO: BUONA ENERGIA PER GEMELLI E CANCRO

Nella terza posizione della classifica settimanale di Paolo Fox troviamo tantissimi segni dello Zodiaco. L’astrologo ci rivela su DipiuTv che i Gemelli hanno conquistato tre stelline. Venere è nel segno e continua a parlare d’amore, ma non tutte le giornate sono serene. Da tenere in considerazione anche gli incontri casuali. Le coppie cercano di cancellare ciò che è negativo e possono sfruttare una buona energia. Anche chi è in crisi! Nel Lavoro bisogna rimboccarsi le maniche. Saturno in buon aspetto invoglia a migliorare le situazioni. In arrivo accordi e contratti, ma anche discussioni. Il Cancro ha la Luna nel segno da mercoledì e può fare un grande passo verso i sentimenti. Le incertezze ci sono ancora, ma il desiderio di amare non è svanito. Le coppie pensano ad una svolta, qualcuno conferma una relazione. Si potranno risolvere anche problemi legati alla casa e ricevere buone notizie. Nel Lavoro, Saturno non più opposto premia con una visione più positiva. Le incertezze ci sono ancora, ma attenzione ai dettagli. Mercurio invece provoca problemi nelle finanze.

OROSCOPO PAOLO FOX: SCORPIONE E ACQUARIO RIFLETTONO

Stando all’oroscopo di Paolo Fox il Leone si trascina un po’ di tensione delle scorse settimane. La forza però aumenta così la voglia di sfidare il partner. Le coppie sono più fredde, forse perchè manca la serenità. Da recuperare vista l’agitazione di inizio mese. Nel Lavoro ci sarà un po’ di calo nell’umore, forse per via delle finanze che piangono. Ansia e fatica si fanno ancora sentire. Lo Scorpione ha Venere in transito neutro e può approfittare del periodo per riflettere su ciò che vuole. Chi è in cerca d’amore non deve essere diffidente, magari è in arrivo un ritorno dal passato. Le coppie hanno alle spalle un periodo di revisione profonda. Chi è riemerso vincitore può avere un aiuto dal Sole e presto anche da Venere. Nel Lavoro, in arrivo buone notizie già da venerdì. Chi ha seminato bene in passato potrà raccogliere i frutti meritati.

Solo due stelline invece per l’Acquario: i single sono diffidenti, hanno paura di sbagliare. Luna critica da sabato, sottolinea il bisogno di riflettere. Le coppie devono attendere ancora, soprattutto se vogliono portare avanti un progetto importante. Saturno nel segno impone di fare le azioni giuste senza esporsi più di tanto. Nel Lavoro, il periodo è utile per chi lavora a contratto o in base alle vendite. In generale in arrivo accordi e contratti.



