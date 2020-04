Oroscopo Paolo Fox 26 aprile-1 maggio/ Classifica: Toro, Vergine e Bilancia al top

Pubblicità

Oroscopo Bilancia e Capricorno, l’analisi di Paolo Fox

L’Oroscopo di Paolo Fox è pronto per regalarci le sue nuove previsioni e ovviamente la classifica settimanale, un appuntamento imperdibile su DipiuTV per tutti gli appassionati delle stelle. In prima posizione e con cinque stelline troviamo il Toro: i single hanno il Sole nel segno e sentono il bisogno di cambiamenti.Non è facile però trovare una persona affine e si andrà a caccia di conferme. Le coppie fanno progetti, forse una casa nuova o una convivenza.In primavera si rallenta e si recupera. Nel Lavoro inizia a muoversi qualcosa. Chi lavora in artigianato potrà aumentare le entrate. Lunedì giornata utile per cambiamenti e parlare con un superiore. La Vergine è ancora agitata, forse insoddisfatta. I single non trovano la persona giusta e procedono con cautela. Si sbloccherà tutto nei prossimi giorni. Le coppie sono in fase di verifica: bisogna procedere con cautela e ritrovare la tranquillità dopo qualche battibecco. Nel Lavoro bisogna ponderare i passi da fare. Giove favorevole, aiuta ad ottenere qualcosa.

Secondo Paolo Fox e il suo oroscopo Venere e Marte in buon transito per la Bilancia, che continua a parlare d’amore. Incerti i rapporti con Cancro o Ariete, ma in generale si potranno fare delle scelte. Le coppie che si sono lasciate possono sfruttare le opportunità in arrivo. Le bufere del passato hanno rimescolato i valori. Nel Lavoro, tarda ad arrivare la sicurezza economica che si cerca da tempo. Piccolo recupero in arrivo, ma meglio non investire. Il Capricorno è agitato in Amore e potrebbe provocare situazioni imbarazzanti con chi gli piace. Le coppie sono rallentate nelle decisioni e l’umore non è ideale per affrontare i problemi del rapporto. Nel Lavoro, Mercurio in transito interessante permette di recuperare le situazioni crollate. Chi lavora a tempo determinato recupererà nelle prossime settimane.



