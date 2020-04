Oroscopo Paolo Fox 26 aprile-1 maggio/ Pesci, Ariete e Sagittario, la classifica settimanale

Pubblicità

Oroscopo Paolo Fox, tensioni per Sagittario e Pesci

Paolo Fox continua a parlarci del suo Oroscopo: cosa dice la classifica settimanale per i segni con quattro stelline? L’astrologo ci svela su DipiuTv che l’Ariete è in seconda base: l’insoddisfazione per i single non manca, ma per altri pensieri. Si procede con fatica anche per via dei cambiamenti in corso. Nei giorni centrali della settimana, le coppie dovranno tenersi alla larga dall’agitazione. Nel fine settimana ci sarà un recupero, ma la difficoltà è maggiore per chi ha vicino un Leone o uno Scorpione. Nel Lavoro meglio non azzardare con gli investimenti, ma sarà possibile recuperare un progetto fermo da mesi. Il Sagittario ha Venere in opposizione e qualche difficoltà in più a rimanere tranquilla. I single sono ancora diffidenti, magari per via di una storia finita male. Le coppie non riescono ad essere complici e vorrebbero essere altrove. Le incertezze però impongono una riflessione. Nel Lavoro, le stelle regalano qualche risultato grazie a Saturno e Marte attivi. Ancora qualche problema per la casa o le proprietà, ma tutto si sistemerà prossimamente.

Previsioni dell’oroscopo per i Pesci: la settimana in arrivo secondo Paolo Fox

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox i Pesci sono agitati e cercano una boccata d’aria fresca. Perplessi, i nati del segno vorrebbero condividere le proprie idee con la persona che piace. Le coppie sono state agitate in passato e adesso sono piene di adrenalina per un progetto da realizzare. Nel Lavoro, Mercurio è favorevole da inizio settimana e regala qualche piccola ripresa. Giove spinge verso il recupero e regala forza.



