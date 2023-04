Oroscopo Paolo Fox, 26 aprile 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Scorpione…

E’ giunto il momento di scoprire insieme, anche oggi, mercoledì 26 aprile 2023, l’oroscopo di Paolo Fox: in diretta dal programma di Rai Due, I Fatti Vostri, ecco la classifica dei segni zodiacali. Scopriamo cosa ci dicono oggi le stelle

“Scorpione, serve una revisione dei conti, in questo momento sapete che siete reduci anche di una revisione dei sentimenti. I nati Scorpione che sono single sono molto attenti negli incontri, avete bisogno di prove e di conferme che non sono arrivate. Sagittario, state correndo tanto, non mancano conferme ma in alcune giornate sembra che manchi qualcosa. A volte cercate di fare più cose nel corso della giornata e questo può portare ad un po’ di stanchezza. Oggi state un po’ cauti e non strafate con il fisico. Leone, 3 stelle. Cielo strano, chissà quanti vorrebbero cantarne 4 sul lavoro, anche nelle amicizie qualcosa non va. Del resto voi date il massimo, non lesinate complimenti e protezione perchè volete accanto persone belle. Dal punto di vista sentimentale meglio, mentre sul lavoro ancora qualcosa non va anche sui soldi”.

“Cancro, ci sarà una seconda parte dell’anno importante. Capiterà che alcuni scogli saranno superati e alcune situazioni vissute fino ad oggi in maniera agitata si sbroglino. Non agitatevi troppo se no rischiate di bruciare energie. Bilancia, riscossa dietro l’angolo a cominciare dall’amore. Le coppie che sono state in crisi si possono risolvere facilmente. Ora vi siete un po’ stancati di recuperare dopo essere caduti quindi stiamo arrivando ad un segno più fluido, siete pronti ad un cambiamento ma c’è ancora qualche disputa da superare, magari anche con voi stessi: meglio tacere piuttosto che sollevare polemiche. Capricorno, le ombre di questo periodo sono di tipo legale, magari rimanete offesi se qualcuno vi tocca sul punto debole o magari dovete difendere dei famigliari. Siete molto nervosi e arrabbiati se siete vittima di ingiustizia. Tanta fatica ma siete all’inizio di una nuova fase di grande importanza”.

Concludiamo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 26 aprile 2023, con i segni zodiacali al top di oggi: “Pesci, 4 stelle, affrontate meglio la realtà che è opposta alla fantasia con cui a volte vivete. Avete ben presente cosa c’è da fare, non dovete più credere nelle illusioni e dovete farvi sentire. Vergine, non avete bisogno di consigli. Il più è fatto e se avete dei dubbi sul vostro futuro presto saranno risolti, giornata sì. Acquario, nel weekend scorso qualche difficoltà in amore. A voi non piacciono collisione e oppressione. Ariete, un po’ di stanchezza, ma siete sempre molto attivi e forti, fate il vostro gioco, giornate importanti. Gemelli, 5 stelle. L’amore e la solidarietà conta. Toro, le persone che avete attorno aspettano un vostro sì o un vostro sorriso, forza Toro”.

