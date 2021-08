Oroscopo Paolo Fox 26 e 27 agosto 2021/ Periodo top per Pesci, tensioni per il Toro

Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox, rubrica che racconta segno per segno quello che le stelle hanno in serbo. Partiamo quindi con le previsioni generali per oggi, 25 agosto. Partiamo dall’Ariete. Per questo segno si preannuncia una giornata piena di energia e vitalità, soprattutto di idee. Per il Toro in arrivo tre giornate ricche di stimoli e progetti interessanti. Migliora ancora la situazione per il segno del Gemelli: le tensioni si attenuano e nell’amore si scatena la passione. Al contrario il Cancro dovrà fare i conti con tensioni e preoccupazioni. Evitate le polemiche. La Luna torna ad essere favorevole per il Leone: giornata per voi ricca di energia e positività.

Daniele Luttazzi "Oroscopo? Solo un pensiero magico"/ Punge Branko e Paolo Fox...

Buono anche l’oroscopo per la Vergine che oggi, 26 agosto, riuscirà ad affrontare con leggerezza alcune difficoltà. Continuiamo con il segno della Bilancia, che dovrà fare i conti con l’agitazione. La situazione di ansia migliorerà solo nel fine settimana. Giornata tranquilla per lo Scorpione e in amore il momento è positivo. Si sentirà forte e deciso oggi il Sagittario. Qualche difficoltà sul lavoro a causa di qualche ritardo. Giornata sottotono per il Capricorno: fate solo le cose necessarie. L’Aquario saranno particolarmente impegnati e in movimento, mentre i Pesci avranno le stelle dalla loro parte: giornata armoniosa per voi!

Oroscopo Paolo Fox 25 e 26 agosto 2021/ Fortuna per Gemelli e Scorpione, flop Ariete

Oroscopo Paolo Fox del 27 agosto 2021:

Quali sono invece le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox per domani, 27 agosto? Per il segno dell’Ariete ottime notizie: migliorano i rapporti in famiglia migliorano ed è in arrivo anche un nuovo progetto lavorativo. Tanta sensualità per il Toro in questo 27 agosto, attenzione però ai disguidi! Ai Gemelli il consiglio per oggi è di dosare l’ironia, soprattutto col partner: potrebbe scatenare qualche irritazione. Momento buono per il Cancro per schiarire le idee e trovare le risposte ai dubbi che ultimamente vi affliggono. Giornata complicata per il Leone: c’è tanta tensione nell’aria. Giornata positiva per i sentimenti, invece, per la Vergine.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 agosto 2021/ Capricorno, Acquario e Pesci: lavoro e denaro

Continuiamo con la Bilancia che oggi può iniziare a fantasticare sul futuro e anche a progettare qualcosa di importante. Lo Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, dovrà affrontare qualche discussione di troppo, soprattutto in amore. Piccoli dubbi, ma risolvibili, per il Sagittario. Serenità in arrivo, invece, per il Capricorno e in pochi mesi anche novità sul lavoro. Fine settimana di dubbi per i sentimenti per l’Acquario; Luna a favore per i Pesci, che stanno vivendo un periodo estremamente positivo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA