Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 febbraio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Sarà una domenica 26 febbraio 2023 “bestiale”, come diceva una vecchia canzone, quella dell’Oroscopo di Paolo Fox di oggi? Tutti i giorni, il noto astrologo ci regala il punto di vista dei pianeti dalle frequenze di Radio LatteMiele: vediamo il responso per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: stelle importanti in ogni campo per l’Ariete, rapporti un po’ in crisi per il Toro

Ariete, tu sì che puoi sfruttare questo periodo, incoraggia l’Oroscopo di Paolo Fox. Il disturbo di pianeti legati al passato è quasi del tutto sparito e addirittura c’è anche chi si è preso una bella soddisfazione. Quando abbiamo un buon oroscopo, non dobbiamo forzare le cose che non vanno, ma possiamo abbandonare quello che non ci piace e la differenza è che mentre nei “periodi no” non riusciamo a dipanare una matassa ingarbugliata, adesso tutto è più chiaro. Professione pervasa da stelle importante: prendi al volo l’attimo fuggente per sconfiggere la noia e vivere anche un grande amore.

Toro, questa fine di febbraio non sarà il massimo in alcuni rapporti, per esempio con Bilancia e Scorpione occorre essere chiari, ma anche l’Oroscopo di Paolo Fox vuol essere chiaro con te: qui non si mette in discussione la tua capacità di azione, ma l’associazione con certe persone che potrebbero essere lontane dai tuoi obiettivi oppure, involontariamente, porre degli ostacoli sul tuo cammino. L’amore non manca nel tuo quadro astrale, ma non è il “porto sereno” attualmente che desidereresti in questo momento: anche una relazione non chiara può divenire difficile da gestire.

Oroscopo Paolo Fox: per i Gemelli una domenica ottima per gli incontri, il Cancro vive un giorno buono per chiarirsi

Gemelli, è normale, in questi giorni, sentirsi pieni di responsabilità. Da marzo, Saturno torna in aspetto un po’ critico e questo chiaramente non insidia le persone che hanno le idee chiare, ma mette l’accento sulla professione indipendente: forse bisogna cercare nuovi spazi, nuovi progetti e nuovi appoggi. Per gli incontri, questa giornata è vincente, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, un giorno utile per capire da che parte sta andando il tuo cuore e anche una revisione della propria vita si può considerare favorevole. Avere dei pianeti dissonanti, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox, significa anche avvertire una certa indifferenza o insoddisfazione nei confronti di persone o situazioni che sono difficilmente gestibili, in questo periodo.

