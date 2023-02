Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 febbraio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Sarà una domenica 26 febbraio 2023 “bestiale”, come diceva una vecchia canzone, quella dell’Oroscopo di Paolo Fox di oggi? Tutti i giorni, il noto astrologo ci regala il punto di vista dei pianeti dalle frequenze di Radio LatteMiele: vediamo il responso per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: molto ritno per il Leone, chiusura di una “settimana no” per la Vergine

Leone, è un momento che comporta movimenti, cambiamenti, forse decisioni importanti anche per quanto riguarda il lavoro. Voi sapete che l’astrologia ha un certo ritmo e soprattutto spazi di azione importanti: questo è un momento in cui alcune scelte dovranno essere portate avanti con decisione e non essere rimandate. Qualsiasi cosa tu abbia in mente di fare, stabilisci delle priorità e attivati entro la fine di aprile, raccomanda l’Oroscopo di Paolo Fox. Nuovi amori possibili per chi è solo!

Vergine, questa domenica è un po’ fiacca e ricorderai che, nell’Oroscopo di Paolo Fox della settimana, il tuo segno era tra gli ultimi, anche se da venerdì tutto è cambiato: progetti in partenza sono destinati a realizzarsi solo da maggio e sarà necessario puntare i piedi e chiarire le cose che non vanno. È una fase che porta rotture definitive e ci vuole un po’ di attenzione per la forma fisica.

Oroscopo Paolo Fox: suscettibilità per la Bilancia, lo Scorpione vive una seconda parte della domenica migliore della prima

Bilancia, da qui a un mese, molte coppie dovranno chiarire alcune questioni rimaste in sospeso. C’è agitazione che coinvolge sul lavoro e persino chi si ritiene vittima di alcuni eventi che invece ha provocato, perché sei una persona che si arrabbia molto quando vede o sente delle ingiustizie. Hai tanta voglia di provare a vivere relazioni e situazioni nuove. Tensioni e avvenimenti in casa o rapporti in crisi: tutto va vissuto cercando la serenità e non aumentando le distanze, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, un po’ di rallentamento al mattino e poi si va meglio. Da qualche giorno sembra che tu sia pieno di obblighi e quindi avresti davvero voglia di fare delle cose che ti divertono: sarà più facile attivarsi dal pomeriggio. L’Oroscopo di Paolo Fox si augura che le relazioni che hai in questo periodo siano importanti e, in questi giorni, le associazioni, le società di affari che nascono sono punti di partenza per avventure da impostare, in vista però di una seconda parte dell’anno che imporrà scelte nette: o si fa come dici tu e ti danno cosa desideri oppure potresti cambiare.

