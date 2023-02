Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 febbraio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sarà una domenica 26 febbraio 2023 “bestiale”, come diceva una vecchia canzone, quella dell’Oroscopo di Paolo Fox di oggi? Tutti i giorni, il noto astrologo ci regala il punto di vista dei pianeti dalle frequenze di Radio LatteMiele: vediamo il responso per Sagittario, Capricrono, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: Luna opposta per il Sagittario, il Capricorno ha stelle buone sul lavoro e in amore

Sagittario, quando vedi che le cose non vanno, più che affidarti alle polemiche, preferisci cambiare aria, cambiare strada e ricominciare altrove oppure, semplicemente, per un giorno, trovare la serenità in un luogo che sia distante da quello che porta delle dispute. In questo periodo, è arrivata una grande voglia di vivere emozioni serene e solo in serata arriva un po’ di stanchezza, per colpa della Luna opposta: amministra bene questa domenica e non affannarti, anche lunedì, a vivere troppe cose contemporaneamente, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox. C’è qualcosa che devi digerire e chiarire, forse anche in amore.

Capricorno, non solo abbiamo buoni pianeti, ma c’è anche una grande voglia di fare, una bella energia che coinvolge il tuo operato. L’Oroscopo di Paolo Fox vede stelle importanti anche per l’amore. Il lavoro dipendente riserva una sorpresa e questo momento è il punto di partenza per una fase di grande vantaggio che arriverà nella seconda parte dell’anno. Non abbiamo la bacchetta magica per inaugurare un nuovo periodo, però è anche vero che se vuoi affrontare dei problemi hai le risorse giuste, anche dal punto di vista psicologico.

Oroscopo Paolo Fox: relax meritato per l’Acquario, i Pesci in fase di interregno aspettando Saturno

Acquario, un po’ di relax è necessario, soprattutto se, in questi ultimi, tempi ti sei sentito un po’ teso e irascibile, ma hai le tue ragioni! E devi dirle senza aggressività verbale, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Progressi nell’attività possono essere fatti, ma sei tra i segni che dovrebbero fare una scelta entro la fine di aprile, non oltre. Qualsiasi tipo di spesa andrà contenuta e non bisogna pensare di spendere in vista di soldi che non ci sono: la seconda parte dell’anno non è così importante, dal punto di vista economico, ed è meglio fare i conti su quello che c’è già in cassa. È come se in questo periodo tu volessi mettere in regola tante cose rimaste in sospeso.

Pesci, in questi giorni, se fai delle domande, forse nessuno ti risponde adeguatamente, ma più si avvicina Saturno nel segno, da marzo, e più tu avrai la necessità di imporre soluzioni. Addirittura, Saturno, non ostacolerà più il settore delle collaborazioni e potresti anche chiedere un miglioramento, se non c’è stato di recente. L’Oroscopo di Paolo Fox auspica anche che si riscopra la voglia di amare e di rimettersi in gioco. Fai le tue richieste, fai le tue proposte, perché certamente verranno prese in considerazione. Isolarsi, in questo momento non è la cosa giusta da fare, anzi! È meglio agire al più presto.

