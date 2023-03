Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 marzo 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

L’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 26 marzo 2023, si apre con uno sguardo alle effemeridi, le tavole che indicano le coordinate degli astri: la Luna si trova in Gemelli; Sole, Mercurio e Giove sono in Ariete e, da poche ore, Marte è entrato nel segno del Cancro. Vediamo le previsioni per questa giornata, tratte dalla rubrica dell’astrologo su Radio LatteMiele, per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone deve stare attento alle parole, la Vergine è in osservazione

Leone, essere espliciti, anche troppo, non è consigliabile, soprattutto se, nel corso delle ultime 48 ore, ci sono stati problemi in famiglia ed è capitato di discutere. L’Oroscopo di Paolo Fox sostiene che, soprattutto in amore, gli ultimi due giorni non siano stati molto facili: una piccola delusione? Forse c’è stato veramente un momento in cui hai avuto voglia di buttare tutto all’aria? Devi essere più disponibile, in questa domenica, e magari perdonare un torto subito.

Vergine, questa domenica permette di osservare quello che capita attorno, ma come l’Oroscopo di Paolo Fox ha spiegato più volte, di recente, non c’è la possibilità di iniziare una partita che tu vorresti giocare! Quindi ancora non hai le idee chiare, perché forse ci sono delle persone che devono decidere per te? Questo è possibile, se sei in attesa di una nomina, di una chiamata o di un cambiamento. Giove aiuterà a cadere in piedi, però è probabile che le certezze della prima parte dell’anno siano diverse da quelle che arriveranno nella seconda: trova una soluzione a vecchi problemi. Oggi però, attenzione a non fare troppo.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia deve fare attenzione a un ex, lo Scorpione deve vivere l’amore alla giornata

Bilancia, la Luna è in buon aspetto e l’Oroscopo di Paolo Fox consiglia di stare attenti con un Gemelli o con uno Scorpione, se ci sono stati dei fastidi: un ex potrebbe essere ancora un problema. Comunque, questa seconda parte di marzo non vede più Venere in opposizione. Avrai presto la certezza che non stai sbagliando e che le tue scelte, anche quelle che riguardano i figli, la famiglia, l’organizzazione della casa, non sono male, come hai pensato nei tempi trascorsi. Ancora prudenza nelle parole: ad esempio, se vuoi parlare di un progetto, devi essere convinto di poterlo fare.

Scorpione, sono passate due giornate agitate e piene di impegni stancanti: è da venerdì che stai facendo delle cose che non ti hanno proprio elettrizzato. Forse hai anche dovuto mettere a posto questioni burocratiche, risolvere un piccolo guaio. Calma! Oggi la Luna è neutrale. Dovrai decidere cosa fare, se c’è un rinnovo di accordi in ballo oppure aspettare gli eventi. L’importante ora è sentirsi innamorati, senza troppe remore e questo l’Oroscopo di Paolo Fox lo consiglia a chi ha conosciuto da poco una persona: inutile fare progetti e programmi, meglio vivere “carpe diem”, giorno dopo giorno.











