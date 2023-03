Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 marzo 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

L’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 26 marzo 2023, si apre con uno sguardo alle effemeridi, le tavole che indicano le coordinate degli astri: la Luna si trova in Gemelli; Sole, Mercurio e Giove sono in Ariete e, da poche ore, Marte è entrato nel segno del Cancro. Vediamo le previsioni per questa giornata, tratte dalla rubrica dell’astrologo su Radio LatteMiele, per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

SCUOLA/ Lucilla e Sara: per recuperare dopo il Covid non basta una barca di compiti

Oroscopo Paolo Fox: non è una domenica che funziona per il Sagittario, il Capricorno esce da giornate difficili

Sagittario, ci sono giornate, come quella di oggi, in cui sembra che non tutto funzioni a regola d’arte e forse ci sono delle preoccupazioni o dei ritardi. Cerca di essere più sereno, di non prendere tutto di petto e, se possibile, trascorri una domenica a contatto con persone che ti vogliono bene e, se il tempo lo consente, a contatto con la natura. L’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che il Sagittario si tempra, quando fa una passeggiata, quando è immerso in una situazione piacevole e quando vede cose belle. Se segui l’intuizione, non sbaglierai in amore.

Multe a genitori per fermare i bulli/ Scala: “Ennesima vessazione verso mamma e papà”

Capricorno, solo per pochi giorni devi essere prudente, però tira fuori le idee! Perché anche se ora non possono essere messe in pratica (ci sono troppe opposizioni, ci sono persone che ti danno contro), nel giro di poche settimane, tutto si sbloccherà. L’Oroscopo di Paolo Fox auspica che, tra fine aprile, maggio, giugno e luglio, tanti Capricorno vorranno dare il segnale di una convivenza, di un matrimonio, di una nascita inaspettata o anche di un riavvicinamento. Non dimentichiamo che le associazioni di affari e le collaborazioni sono protette e lo saranno ancora di più in futuro.

SCUOLA/ L'inganno di "Raperonzolo" 2.0: così una fiaba (riscritta) diventa ideologia

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario è meglio non stuzzichi troppo gli altri, i Pesci si godono eventi inaspettati

Acquario, di solito fai il bastian contrario quando vuoi fare arrabbiare una persona, quando ti diverti a stuzzicare chi non è d’accordo con te, tuttavia in questa giornata cerca di essere un po’ più tranquillo. Saturno è ancora un po’ pesante, per la situazione economica, e Giove annuncia che la seconda parte dell’anno sarà interessante, ma comporterà delle ristrettezze. Quindi, se sei insoddisfatto di un accordo di lavoro, discutine ma, entro la metà di maggio, cerca di arrivare a un accordo, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox. Ci vuole più tranquillità in amore.

Pesci, l’importante è voltare pagina e questo sarà possibile anche grazie ad eventi che non avevi immaginato e che magari avevi solo sperato. Ora abbiamo solo Saturno, ma a breve anche Giove sarà dalla tua parte ed ecco perché puoi fare finalmente un grande passo, cambiare gruppo o ruolo o sentirti anche più sereno nella stessa situazione che vivi: dipende da quello che desideri. Quello che invece devi controllare è il fisico che, probabilmente, negli ultimi mesi, hai trascurato. Con la nuova stagione, provvedi a ridargli tono, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Interessanti i rapporti con Scorpione e Capricorno.











© RIPRODUZIONE RISERVATA