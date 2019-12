Oroscopo Paolo Fox 27-28 Dicembre/ Quali i segni al top? Le previsioni svelano…

Oroscopo di Paolo Fox del 27 dicembre: giornata positiva per Acquario, Leone, Scorpione, Toro e…

Vediamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox di del 27 dicembre con i segni che si possono considerare in crescita. Leone: situazione particolare con tre stelle in amore, quattro per la fortuna e cinque per i lavoro. In amore ci sono dei dubbi in questo periodo. Per prima cosa c’è da dire che il segno giudica molto gli altri, dandogli un voto. Se si ama un Leone si deve dimostrare di saperci fare. Se c’è un rapporto che non va per il segno la colpa è dell’altro. Capricorno: quattro stelle in tutti e tre i campi cioè amore, lavoro e fortuna. Giove e Saturno nel segno, potrebbe essere già arrivata una buona notizia. Si deve evitare di essere pessimisti perché si vede il bicchiere mezzo vuoto invece che mezzo pieno. Acquario: quattro stelle per lavoro e fortuna, cinque per l’amore. E’ un weekend ideale per rivelare i sentimenti. Saturno che entrerà nel segno è quello che dice basta. Arriverà in primavera per fare una visitina e sarà fisso da fine anno. Tutte le situazioni precarie saranno allontanate. Ecco invece i segni al top seguendo l’oroscopo di Paolo Fox a per la giornata di oggi, 27 dicembre 2019. Toro: quattro stelle per amore e fortuna, cinque per il lavoro. Sole e Luna sono in ottimo aspetto, con Venere che è un po’ insolente. Non è però un elemento di disagio a livello sentimentale, ma di sfida. C’è un momento di verifica anche in amore. Scorpione: quattro stelle per amore, lavoro e fortuna. Questo è un buon weekend con una Luna che diventerà dissonante. Questa è la giornata più bella per fare un discorso importante per casa e lavoro, che sarà proseguito nel 2020 con Giove e Saturno in ottimo aspetto. Sagittario: cinque stelle per il lavoro, quattro per amore e fortuna. Il segno consolida quanto costruito nel 2019. Il nuovo anno porterà a vivere delle situazioni molto interessanti. Trovato un amore resterà ancora, un premio sul lavoro si manterrà. Ci saranno grandi cosa da fare e molto da progettare. Pesci: cinque stelle in amore, quattro per lavoro e fortuna. C’è una grande energia in questo momento, ma non si deve depauperare. La Luna sarà in Pesci a Capodanno.

Sabato 28 dicembre, le previsioni del primo giorno del weekend di Paolo Fox: oroscopo, i segni al top e in crescita

Diamo uno sguardo ai segni in crescita, osservando da vicino l’oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri. Ariete: segno in crescita rispetto a ieri sera con quattro stelle in amore, lavoro e fortuna. Si migliora con la Luna che passa in un aspetto più interessante. Continua il momento di precarietà per due pianeti contrari al momento. Gemelli: segno in crescita rispetto a ieri con quattro stelle in amore e fortuna, cinque per il lavoro. C’ è da sanare qualcosa, ma ci sono grinta, volontà e ottimismo che prima non c’erano. Cancro: ci si riprende rispetto a ieri con tre stelle ancora in amore, ma quattro in lavoro e fortuna. Amore ancora un po’ sottotono, ma va bene dal punto di vista degli altri campi. Se è capitato di discutere di più in famiglia si deve fare pace. Proseguiamo lo studio dei segni al top dell’oroscopo di Paolo Fox del 28 dicembre. Gemelli: per questo segno sarà una giornata da cinque stelle in amore e lavoro, quattro per la fortuna. Luna e Venere in buon aspetto se si deve fare una dichiarazione d’amore questa è la giornata migliore in cui farla. Vergine: quattro stelle per amore, lavoro e fortuna. Questo è un weekend che annuncia un anno molto importante perché i segni di terra trionferanno nel 2020. Non ci si bisogna limitare però perché ci sono grandi possibilità. Pesci: come ieri identico scenario con quattro stelle in amore, lavoro e fortuna. Se c’è un incontro o un’emozione a cui si tiene particolarmente si deve fare il proprio gioco perché la fine di quest’anno è importante come lo sarà il 2020.

© RIPRODUZIONE RISERVATA