Oroscopo Paolo Fox 27-28 luglio 2021/ Capricorno giù di morale, Ariete e Toro…

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 27-28 luglio 2021 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Paolo Fox non va in vacanza e continua a proporre le sue previsioni dell’oroscopo attraverso l’App Astri di Paolo Fox e in radio. Cosa riservano le stelle per oggi, martedì 27 luglio, e per domani, mercoledì 28 luglio? Da oggi arrivano giornate positive e serene per l’Ariete, grazie alla Luna è nel segno. Sul lavoro, invece, potrebbero esserci delle difficoltà a causa di Mercurio dissonante. Attenzione alle spese. La Luna è favorevole anche per il Toro: possono esserci ottime opportunità, sopratutto in amore. Sul lavoro tenete a bada la testardaggine e l’orgoglio. I nati sotto il segno dei Gemelli devono evitare inutili polemiche: in amore potrebbero esserci discussioni con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, le stelle vi proteggono e ci sono belle opportunità. Attenzione però alle spese impreviste. Anche il Cancro gode dalla Luna in ottimo aspetto, che favorisce gli incontri: emozioni e sensazioni positive in vista. Sul lavoro è il momento di ripartire e a fare progetti per l’autunno. Per il Leone è arrivato il momento di fare nuovi progetti. Sul lavoro avete voglia di cambiamenti, ma ci vuole coraggio. Polemiche in amore per la Vergine: presto però Giove non sarà più contrario e ritroverete serenità.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 luglio 2021/ Cancro, Pesci e Scorpione: le previsioni

Oroscopo Paolo Fox per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo l’oroscopo Paolo Fox, le discussioni in amore non mancano per la Bilancia: mantenete la calma. Sul lavoro la situazione è ferma fino a domenica. Venere è nel segno dello Scorpione e porta un periodo ricco di novità per l’amore. Sul lavoro non stancatevi troppo, avete bisogno di recuperare. Domani sarà una giornata sottotono per il Sagittario dal punto di vista dei sentimenti. Sul lavoro non tutto va come vorreste: ci saranno occasioni migliori. Capricorno giù di morale, avete bisogno di un pausa. Dal 29 luglio Marte arriva nel segno è porterà nuova energia. Da domani le stelle sorridono in amore per l’Acquario. Anche per quanto riguarda il lavoro il cielo è positivo. La Luna è nel segno dei Pesci. Sul lavoro regna un po’ di confusione: gli imprevisti sono dietro l’angolo.

