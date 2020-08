Oroscopo Paolo Fox, 27 agosto 2020/ Previsioni Toro, Scorpione, Ariete, Pesci

L‘oroscopo di Paolo Fox è ancora protagonista, ecco quattro dei dodici segni analizzati a LatteMiele. Toro: proprio come 24 ore fa si deve guardare ciò che è rimasto sulla carta di credito e sul conto in banca perché ci sono state spese maggiori o si devono ridimensionare certe uscite. I contatti con gli altri sono favoriti e l’amore ha bisogno di profondi chiarimenti. Si deve aprire un discorso con chi è in crisi, settembre non porterà a recuperare ma aumenta le distanze e il consiglio è di chiarire senza esitazioni.

Oroscopo Scorpione: si è forti, entro sabato si deve parlare di lavoro e amore. I giovani devono essere solidi nelle idee, portando avanti i progetti entro novembre. Se entro la fine dell’anno non si è riuscito a fare quello che si vuole si potrebbe dire basta. Entro 2-3 mesi la vita di molti cambierà.

Oroscopo Ariete: si continua ad avere Luna e Marte attivi, una bella carica d’energia che risolve dei problemi accumulati. Si spera volino via le perplessità. Quando si incontra un Ariete si finisce a parlare delle problematiche della vita. Si va troppo di corsa, prendendo troppo di petto i problemi. Se non c’è mordente ci si annoia. In amore si cerca la persona da conquistare, sul lavoro di fare carriera.

Oroscopo Pesci: si è affaticati come 24 ore fa nei rapporti di lavoro si deve fare attenzione. Troppe opposizioni planetarie con tutto che pesa sulle spalle. Non tutto arriva direttamente si sente agitazione interiore. Se in questi giorni ci sono dei ritardi si devono affrontare con tenacia. Gli incontri di queste date potrebbero essere appaganti.

