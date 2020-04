Oroscopo Paolo Fox 27 aprile 2020 di oggi per Toro, Capricorno, Acquario e Pesci

Pubblicità

Toro, il punto dell’oroscopo del giorno

La rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox Latte e Stelle ci porta a riflettere sulla giornata di oggi, 27 aprile. Il Toro oggi deve tenere sotto controllo il portafogli, molte spese ed eventi che vanno programmati entro l’estate, poi attenzione se ci sono dispute con eredi. Trattare su affitti e convivenze. Questioni di lavoro in rallentamento e Saturno crea ritardi. Entra dissonante da poco e Giove aiuta. Si potrebbe pensare a questioni part-time, fino a fine anno si vivranno delle cose precarie almeno a livello di iniziative e progetti.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per il Capricorno?

Il Capricorno non può essere fermato da nessuno, quando un oroscopo è forte significa che anche chi ha poco avrà qualcosa in più. Mi piace questo cielo perché c’è la capacità di organizzare un futuro importante ed entro poche settimane ricevere conferme.

Acquario, ecco le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox l’Acquario vive una trasformazione da fine marzo. Alcuni rapporti di lavoro sono cambiati e si sono interrotti, se non è accaduto è necessario che si metano in gioco tutti. Anche i tranquilli non lo sono, molti si chiedono se continuare un certo percorso o meno.



Pesci, scopri cosa ha previsto per oggi Paolo Fox nel suo appuntamento dell’oroscopo di LatteMiele

I Pesci hanno dubbi in amore all’orizzonte. Fino a fine luglio le coppie sono messe alla prova, non capita a tutti di tradire ma a certi sì. Chi ha vissuto tradimenti si sente a disagio. A volte anche nel vivere insieme a una persona c’è distacco.



