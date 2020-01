Oroscopo Paolo Fox, 27 gennaio-2 febbraio/ Pesci, Capricorno, Toro al top, Gemelli in crisi

Oroscopo settimanale 27 gennaio al 2 febbraio 2020: la classifica segno per segno

Bentrovati con la classifica di Paolo Fox, ecco l’oroscopo della settimana segno per segno. Al dodicesimo posto il segno dei Gemelli. Giornate di contrasti familiari e molti devono mettere a posto i conti in sospeso del 2019. Vorreste stare in pace ma ancora non arriva. Piccoli conflitti in amore. Undicesima posizione per l’Ariete. Siete un po’ nervosi e quando dite una bugia si legge negli occhi che state mentendo, dovete avere pazienza. Decimo posto per la Bilancia, settimana un po’ assonnata. Giornate particolari e cariche di tensione, dovete allentare la morsa di tensione dalla fine di marzo. In amore dovete chiarire quello che non va. Nona posizione per il Leone, avete un cielo particolare. Abbiate pazienza con le spese e il lavoro perché non starete zitti. Ottavo posto per il segno del Cancro: questa è una settimana poco attiva e siete a disagio. Settima posizione per l’Acquario: febbraio sarà bello per i sentimenti, cautela con i soldi.

Sesto posto per la Vergine, un segno zodiacale pieno di sorprese. Periodo di chiamate ed opportunità. Quinta posizione per il Sagittario che ha bisogno di nuovi stimoli e la situazione sta migliorando. Avete una bellissima capacità di rimettervi in gioco e sta arrivando un grande cielo. Tutto quello che nasce in questo periodo è importante. Quarto posto per lo Scorpione. Nonostante qualche spesa di troppo i sentimenti vanno bene e avete la voglia di fare ciò che avevate perso di vista, volete rilanciare un sentimento perché voi siete sempre molto presenti ma anche tormentati. Terza posizione per il Capricorno, buon cielo per i soldi. Al secondo posto il Toro, luna favorevole e belle emozioni. Prima posizione per il segno dei Pesci, sarà una settimana importante e di recupero con sensazioni davvero importanti.

