Oroscopo Paolo Fox, 27 luglio/ Previsioni Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 luglio 2020

L’oroscopo di Paolo Fox non si ferma, ecco quanto detto a LatteMiele.Il Sagittario deve affrontare questa settimana con un sorriso. Ad agosto le questioni di carattere pratico sono in risalto, con Marte favorevole è possibile iniziare un nuovo progetto, poi agosto è un mese per le vacanze ma dal 5 al 10 è possibile avere qualcosa in più.

Oroscopo Capricorno: dopo un fine settimana pensieroso esce dalla fase meditative che lo caratterizza quando qualcosa non va e pensa a tutte le cose positive da fare nei prossimi mesi. Avete capito che non si vive di solo lavoro. Saturno nel segno impone rigore. Se vi siete liberati da un peso meglio così, meglio poi abbandonare le cose alle quali tenete ma non aiutano.

Oroscopo Acquario: è confuso e felice, attenzione alle spese per un guasto. In questo momento siete felici perché pensate a cambiamenti di vita che sono facili da gestire. L’unico neo del cielo è il denaro. Attenti se ci sono questioni a livello legale. Ci sono ritardi.

Oroscopo Pesci: sono più forti con lunedì e martedì importanti. Da ora Ferragosto risulta molto più volitivo. Da qui a ferragosto dovete rinverdire l’amore, riconciliarvi con qualcuno non è impossibile, se avete più storie nella testa dovete scegliere. A livello di confusione avete sperimentato il problema tra marzo e luglio. Lentamente ci sono piccoli progressi per il lavoro. Entro fine agosto si decide sui progressi.

