Oroscopo Paolo Fox 27 marzo 2020/ Classifica: Toro segno vincente

Paolo Fox, oroscopo 27 marzo 2020: Toro, Sagittario e Pesci segni vincenti

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare da vicino quelli che si possono considerare i segni vincenti di oggi. Il Toro nonostante le difficoltà tira fuori una grande energia, ed è importante anche mettersi a programmare cosa fare per il futuro. Ci si sta già ora rimboccando le maniche in vista dell’estate. Opportunità in vista ma da giugno in poi. Il Sagittario dovrebbe fare una scelta d’amore, si deve evitare di vivere rapporti pressanti ma anche la frivolezza di tenere in piedi due relazioni in contemporanea. Il periodo di oggi deve far fare i conti con la voglia di libertà. I Pesci potrebbero avere occasione di sfruttare delle situazioni proficue, ma attenzione a commettere degli errori di superficialità. Nei prossimi mesi chi vive delle fragilità dovrà approfondirle per provare ad uscire da un momento che non è per niente facile come per tutti anche per questo segno.

Cancro, Bilancia e Scorpione segni in crescita

Voltiamo pagina e per l’oroscopo di Paolo Fox ecco i segni in crescita. Il Cancro ha una situazione migliore rispetto all’ultimo periodo, ma è vittima delle tensioni attorno. Ora è difficile resistere alla tentazione di risolvere piccoli problemi. Alla situazione di disagio che si vivono ora si aggiungono problemi dell’anno scorso, causati da un Saturno opposto. I cambiamenti sul lavoro sono da rivedere. La Bilancia ora può pensare all’amore con attenzione, magari progettando qualcosa di importante per il futuro anche se al momento come per tutti la situazione è bloccata. Il periodo difficile sul lavoro crea perplessità. Ci si augura che la maggioranza abbia riscoperto almeno la passione. Questo è l’anno in cui c’è la conservazione e la chiusura. Chi non ha un nucleo familiare vuole cercarne uno anche se dovrà aspettare. Lo Scorpione vive una Venere opposta che non tiene per niente sereni, nonostante questo il prossimo mese potrebbe regalare qualcosa dal punto di vista dell’amore. Se si vuole lasciare il partner meglio aspettare. Ultime giornate del mese di marzo sono conflittuali.



