OROSCOPO PAOLO FOX 27 SETTEMBRE-3 OTTOBRE 2020/ Previsioni settimanali: Ariete al top

L’oroscopo di Paolo Fox ritorna su DipiuTv per rivelarci la classifica settimanale e le previsioni per tutti i segni dello Zodiaco. Chi ha registrato cinque stelline? In prima fila l’Ariete, che in Amore potrà darsi da fare grazie a Venere passionale. In arrivo innamoramenti: le storie che nascono adesso avranno una sensualità senza pari. Le coppie possono guardare verso il futuro e sfruttare l’occasione per cambiare in meglio. Anche chi ha alle spalle una crisi può trasformare tutto. Nel Lavoro ci saranno conferme, anche per chi ha cambiato da poco. Chi è dipendente può chiedere un trasferimento. In generale ci saranno novità entro fine anno. I cuori solitari del Leone hanno Venere nel segno e un forte desiderio di innamorarsi, anche se sono alla ricerca di conferme. Le coppie con basi solide possono mettere in cantiere un nuovo progetto. Cautela nelle spese. Nel Lavoro non bisogna fare il passo più lungo della gamba. Marte favorevole aiuta a muoversi al meglio. Cielo interessante per la Vergine: da venerdì Venere entra nel segno e aumenterà la voglia di amare e fare conquiste. Le coppie sono stanche ma possono recuperare. Chi ha vissuto crisi profonde potrà contare sull’aiuto di Marte e Venere favorevoli. Entro ottobre si potrà discutere di un progetto interessante. Nel Lavoro bisogna studiare fin da ora i progetti per il futuro. Qualcuno rema contro, ma non bisogna farci caso. Il Sagittario è passionale con Marte e Venere favorevoli. Qualcuno sta già vivendo un amore, altri hanno alle spalle un’altalena con il partner. Le coppie stabili possono parlare del futuro e ritrovare l’equilibrio. Giovedì ci potrebbe essere qualche contrasto, ma venerdì si cambierà già registro. Nel Lavoro, il cielo aiuta i nuovi progetti: potrebbero partire già fra ottobre e dicembre. La differenza la farà la voglia di fare.

OROSCOPO PAOLO FOX: GEMELLI, CANCRO, BILANCIA, CAPRICORNO

Continua la classifica di Paolo Fox del suo oroscopo e della classifica settimanale. Quattro stelline ai Gemelli, che non devono perdere occasioni di svago e fare nuove conoscenze. Feeling interessante con Scorpione, Bilancia e Ariete. Domenica utile per farsi avanti con qualcuno. Le coppie possono vivere un ritorno del passato, magari qualcuno allontanato lo scorso mese. I nati del segno sembrano drastici, ma spesso fanno marcia indietro e qualcuno se ne approfitta. Nel Lavoro bisogna cogliere al volo le occasioni e le proposte, soprattutto venerdì. Ad inizio settimana possibili tensioni, ma entro fine anno si potrà recuperare il tempo perduto. Il Cancro vive emozioni vere: chi sta per conto suo, osserva ciò che accade. Luna favorevole nelle giornate centrali della settimana: emozioni intense con qualcuno. Le coppie possono recuperare. Questa settimana offre una marcia in più e ci potrebbero essere delle opportunità per chi vuole parlare della casa. Nel Lavoro, novità in arrivo. Meglio però non strafare con il fisico. La Bilancia può svoltare dopo un agosto pesante e un settembre con qualche garanzia in più. Si è single dovrà credere nel futuro, mentre chi è in coppia con Bilancia e Capricorno potrebbe avere qualche difficoltà in più. Le coppie possono voltare pagina, anche se le relazioni con Ariete e Capricorno sono state le più sofferte. Per esempio si potrà pensare ad un viaggio o un evento. Nel Lavoro, i nati del segno non si sentono soddisfatti nonostante i recenti successi. Bisogna pensare anche al riposo.

Il Capricorno può far decollare i nuovi incontri: Venere sarà di nuovo favorevole fra pochissimo. Verranno chiariti anche i rapporti ambigui. Domenica emozioni interessanti, venerdì qualche nuvola. Le coppie sono in risalita, ma nel fine settimana potrebbero esserci delle liti. In vista problemi legati alla salute o alle finanze di qualcuno vicino. Nel Lavoro, si può mettere da parte il passato e sfruttare le occasioni per risalire. I Pesci daranno un ultimatum a un rapporto che non convince del tutto. Da ottobre ci saranno più dubbi e situazioni poco chiare. Le coppie sono più serene, anche se qualcuno potrebbe avere dei dubbi, magari per un tradimento. Alcune dovranno prendere una decisione per la casa. Nel Lavoro, cielo positivo e possibili risultati in arrivo. Piccoli vantaggi giovedì e venerdì.

TORO, SCORPIONE, ACQUARIO SETTIMANA IN SALITA…

Si conclude la classifica dell’oroscopo di Paolo Fox con tutti i segni dello Zodiaco in crisi. Toro: i nati del segno sono pieni di impegni e poco tempo per l’amore. Domenica libera, ma ci sarà agitazione interiore che ricadrà sul partner. Le coppie devono fare delle scelte, magari perché vogliono cambiare casa. Giornate delicate anche per il portafogli. Nel Lavoro, si fatica ad ingranare con i nuovi progetti: bisogna organizzare una strategia valida, soprattutto in previsione dei prossimi mesi, in cui le spese potrebbero aumentare. Stelle tese per lo Scorpione: Mercurio nel segno regala una maggiore lucidità e la voglia di essere chiari. In settimana sarà meglio non alimentare le polemiche. Chi è indeciso fra due storie deve prendere tempo. Le coppie devono fare attenzione alle polemiche: i nati del segno amano arrabbiarsi per mettere alla prova il partner, ma è meglio evitare. Nel Lavoro, settimana sotto tono, ma non mancano nuovi eventi. Aumenta il desiderio di cambiare. L’Acquario vive relazioni agitate a causa della forte indecisione. Il mese di settembre non ha regalato miglioramenti, ma non è sempre colpa degli altri. Le coppie vivono dei problemi e sono instabili, per questo bisogna fare attenzione a ciò che si dice. Le tensioni non devono essere alimentate. Nel Lavoro si vuole cambiare tutto, ma bisogna prima risolvere qualche problema economico.



