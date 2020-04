Oroscopo Paolo Fox, 28-29 aprile 2020/ Oggi e domani: Gemelli top, Ariete flop

Pubblicità

Oroscopo Paolo Fox, 28-29 aprile 2020: i segni al top

L’oroscopo di Paolo Fox ci mette di fronte ai segni al top per il 28 e il 29 aprile 2020. Gemelli: senza essere inopportuni si riesce a far cambiare idea agli altri, dando influenza e portando uno scossone. Nonostante il momento non proprio facile bisogna rimanere ottimisti, ma attenzione perché dietro l’angolo c’è sempre il nervosismo pronto a far capolino. Leone: il segno è in crescita, ma deve essere comunque prudente. Si troverà la forza per reagire e dare spazio a cose nuove verso il futuro. Anche nel campo professionale ci sarà questa ventata di cambiamento, voglia di alzare il ritmo e voltare pagina.

Paolo Fox: cosa prevede l’oroscopo per Vergine, Scorpione e Acquario

Vergine: si rimane tra i più forti anche se il momento non è semplice per nessuno. Il campo sentimentale rimane molto complesso con una Venere contraria che rischia di influire e non poco in questo senso. Scorpione: domani sarà una giornata migliore di oggi soprattutto per quanto riguarda l’amore e i sentimenti. C’è bisogno però di sedersi a un tavolino e provare a rendere tutto più concreto, con maggiore attenzione ai dettagli. Acquario: i sentimenti vanno molto bene, chi è single potrebbe conoscere qualcuno di interessante anche se si deve capire che il periodo è particolare e magari al momento solo i social network offrono la possibilità di conoscere qualcuno.

Segni flop per l’oroscopo di Paolo Fox

Ecco i segni flop per oggi e domani dall’oroscopo di Paolo Fox. Ariete: lo stress la sta facendo da padrone in questi giorni, creando un po’ più di pressioni di quante ci si sarebbe aspettati. Anche domani la presenza di una Luna dissonante obbligherà a provare un accordo in famiglia per superare delle difficoltà. A metà settimana poi si potrebbe essere protagonisti di un picco improvviso in discesa. Toro: l’amore è il campo che interessa maggiormente le giornate di oggi e domani. Si vuole arrivare a trovare un po’ di stabilità anche se è una cosa non di certo facile. Il rischio è che si possa rompere qualcosa o che magari sorgano delle tensioni con le persone a cui si vuole bene. Cancro: il segno è stanco in un momento in cui recuperare energie non è di certo facile. In amore però le cose vanno davvero molto bene anche se una volta fatto un passo non si può di certo tornare indietro. Attenzione anche su lavoro dove perdere la pazienza sembra decisamente più facile in questo periodo.

Oroscopo di Paolo Fox: giornate complicata per Bilancia, Sagittario, Capricorno e Pesci

Bilancia: si deve assolutamente prendere una decisione prima che sia troppo tardi. Si deve provare a sforzarsi almeno nel campo sentimentale, cercando di far funzionare al meglio le cose. Attenzione ai soldi che potrebbero essere un problema. Sagittario: in amore continua ad esserci nervosismo e questo potrebbe portare le storie più labili a finire. Saturno sta portando una ventata di cambiamento importante che potrebbe dunque stravolgere la vita nei prossimi mesi. Capricorno: si vive con un pochino di ansia arretrata sulle spalle. Le preoccupazioni derivano anche dalla Luna opposta che genera pensieri e dunque irrequietezza. Si cerca la forza per cambiare diverse situazioni. Pesci: le troppe possibilità finiscono per confondere i nati sotto questo segno che forse hanno bisogno di ragionare con maggiore attenzione e trovare una risposta. Staremo a vedere se arriverà entro breve tempo anche se la situazione contingente non è di certo favorevole.



