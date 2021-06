Oroscopo Paolo Fox 28-29 giugno 2021/ Ariete al top, incomprensioni per il Toro

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 28-29 giugno 2021 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Continuano le previsioni per l’oroscopo Paolo Fox attraverso la sua App Astri di Paolo Fox, nonostante il tradizionale impegno con la trasmissione di Rai 2 “I fatti vostri” sia andato in vacanza. Cosa riservano le stelle per oggi, lunedì 28 giugno, e per domani, martedì 29 giugno? Oggi sarà una giornata importante per l’Ariete: non esitate, potrebbero arrivare soddisfazioni. Sul lavoro in questi giorni arriveranno novità importanti per la vostra carriera. In questi giorni potrebbero esserci incomprensioni per il Toro: avete tante questioni da sistemare, anche a livello economico. Sul lavoro ci sono cose da sistemare, ma non mancano gli ostacoli. In amore per i Gemelli sono in arrivo buone opportunità: incontri in vista per chi è single. Occhio alle spese. Giornata segnata dalla stanchezza per il Cancro: c’è voglia di cambiare aria e fare nuove avventure, ma avete bisogno di riposare e ricaricare le pile. Giornata positiva per il Leone, anche se non mancano i motivi di agitazione: evitate conflitti e tensioni. A fine mese arriverà un po’ di chiarezza in amore. Settimana ricca di emozioni per i nati sotto il segno della Vergine. Nel lavoro il periodo richiede attenzione.

Oroscopo Paolo Fox per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Nelle tornata di oggi e domani, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, i nati sotto il segno della Bilancia saranno molto polemici: attenti a non dire qualche parola di troppo, potreste irritare qualcuno. Per quanto riguarda il lavoro datevi da fare per portare avanti i vostri progetti. I nati sotto il segno dello Scorpione devono avere più pazienza in amore: i sentimenti maturano giorno dopo giorno. Stelle importante per il Sagittario, ma non mancano i problemi a livello economico. Giornate positive sul lavoro. Settimana difficile in amore per il Capricorno, cercate di recuperare un po’ di serenità. Sul lavoro siate aperti a nuove proposte. La settimana che inizia oggi non porterà grandi emozioni per l’Acquario: mantenete la calma per evitare litigi. Occhio alle spese, ultimamente ne avete avute troppe. La giornata di oggi sarà favorevole per i Pesci, sopratutto in ambito lavorativo. Sfruttate il perdio a vostro favore. In amore tagliate i rami secchi.

