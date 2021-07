Oroscopo Paolo Fox 28-29 luglio 2021/ Toro dubbi in amore, stelle agitate per Pesci

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 28-29 luglio 2021 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Paolo Fox non va in vacanza e continua a proporre le sue previsioni dell’oroscopo attraverso l’App Astri di Paolo Fox e in radio. Cosa riservano le stelle per oggi, mercoledì 28 luglio, e per domani, giovedì 29 luglio? La Luna nel segno dell’Ariete favorisce i sentimenti, sopratutto se siete in cerca dell’anima gemella. Sul lavoro portate avanti i vostri progetti con cautela. Il Toro ha molti dubbi in amore: fermatevi un attimo e cercate di capire da che parte volete portare la vostra storia. Sul lavoro siete in cerca di novità. La giornata inizia a rallentatore per i Gemelli. Sul lavoro avete bisogno di nuovi stimoli: forse anche in amore? Il Cancro ha vissuto momenti di crisi in amore, ma il peggio è alle spalle. Sul lavoro sono in arrivo le prima soddisfazioni. La Luna favorevole permette al Leone di risolvere i piccoli dissidi. Sul lavoro avete bisogno qualcuno di fidato con cui collaborare. Nuovi incontri per i single della Vergine. Sfruttate il momento positivo anche sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo l’oroscopo Paolo Fox la Bilancia deve evitare le complicazioni che rischiano solo di farvi perdere tempo e pazienza. Giornata positiva per quanto riguarda il lavoro: guardare al futuro con ottimismo. Tensioni in amore per lo Scorpione: meglio affrontare i problemi con il partner. Sul lavoro avete avuto spese eccessive. Giornata sottotono per i sentimenti per i nati sotto il segno del Sagittario. Il periodo non è dei migliori né in amore né sul lavoro: arriveranno tempi migliori. Il Capricorno deve imparare mordersi la lingua e non dire tutto ciò che pensa, sia in amore che sul lavoro. Sono giornate complesse, cercate di darvi delle priorità. Ottime stelle in amore per i nati sotto il segno dell’Acquario, sia per i single che per le coppie. Sul lavoro sono in arrivo cambiamenti importanti. Stelle agitate per i Pesci per quanto riguarda i sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro c’è molta confusione.

