Oroscopo Paolo Fox 28-29 maggio: previsioni oggi e domani/ Ariete top, Toro flop

Oroscopo Paolo Fox, previsioni oggi e domani 28-29 maggio: i segni al top

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare da vicino i segni al top di oggi e domani. Ariete: affari a livello professionale possono bloccarsi improvvisamente. Ci si dovrebbe muovere con maggiore prudenza. Nelle prossime ore si potranno risolvere problemi proprio dal punto di vista lavorativo. Cancro: ci potrebbero essere dei vantaggi tra oggi e domani. Sul lavoro potrebbe arrivare un nuovo lavoro che porterà il solito carico di responsabilità. Non si può escludere di tutto un ritorno di fiamma. Forse è meglio soffermarsi su una cosa che mettere tanta carne al fuoco. Leone: la Luna in questo momento è intrigante e può portare a una rinascita. Sul lavoro è un momento in cui si può pensare a una ripartenza. Domani si riparte con grande forza, con grandi attenzioni per quanto riguarda il lavoro.

Bene Vergine, Bilancia, Sagittario e Capricorno

Vergine: questo momento è positivo per le relazioni amorose. Si devono portare a termine delle grane professionali. Da domani sarà molto positiva la Luna che indica una novità sul lavoro. Bilancia: per quanto riguarda i sentimenti è un momento davvero positivo. Dal punto di vista professionale si è decisamente stimolati. Da domani si punterà davvero per quanto riguarda i sentimenti. Sul lavoro ci si potrà presto riorganizzare. Sagittario: questa è una giornata interessante per recuperare una storia per quanto riguarda i sentimenti. Da domani ci sarà pressione e la pazienza sarà difficile da tenere. Nonostante questo alcuni problemi lavorativi si possono risolvere. Capricorno: la Luna è positiva e aiuta per quanto riguarda i sentimenti. A livello energetico si deve gestire tutto con maggiore attenzione. Anche domani ci sarà una Luna interessante. Si cerca stabilità per quanto riguarda il lavoro.

I segni flop dell’oroscopo Paolo Fox

Ecco per l’oroscopo di Paolo Fox i segni flop di 28 e 29 maggio 2020. Toro: la Luna è dissonante in questo momento e crea dei problemi non di poco conto. Presto si potrebbe decidere di mettere in piedi un progetto importanti. Nelle prossime 24 ore si partirà sottotono per concludere in crescita nel pomeriggio. Sul lavoro si devono prendere delle decisioni. Gemelli: non manca la forza in questo periodo. Alcuni rapporti dal punto di vista professionale potrebbero essere rivisti. Ci sono in agenda nuove sfide da affrontare, ma attenzione perché da domani diventerà importante ragionare anche sull’amore.

Scorpione, Acquario e Pesci in calo

Scorpione: la Luna è opposta e può portare delle complicazioni non facili da gestire. Dal punto di vista professionale ci potrebbero essere degli interessanti cambiamenti. La Luna sarà scontrosa anche domani, una giornata che sarà nervosa. Acquario: al centro del momento c’è un amore davvero importante. Si lavora verso un riscatto molto importante, anche se domani ci sarà un calo di energia. Sul lavoro c’è però grande determinazione. Pesci: in amore la situazione si fa molto complicata, ma le cose vanno bene per il lavoro. Le coppie che sono andate in difficoltà rialzeranno la testa. Professionalmente non si deve fare il passo più lungo della gamba.



