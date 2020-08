Oroscopo Paolo Fox, 28 agosto 2020/ Previsioni Bilancia, Acquario, Vergine, Leone

L’oroscopo di Paolo Fox è nuovamente protagonista a LatteMiele, diamo uno sguardo a quattro segni. Bilancia: Un’eccessiva attenzione alla forma potrebbe portare qualche tensione all’interno dei rapporti con delle persone nate sotto il segno del Cancro o dell’Ariete. Per riuscire a trascorrere queste giornate nella maniera più serena possibile sarebbe bene evitare di dare troppo spazio a queste problematiche, concentrando la propria attenzione su un benessere fisico che sembra essere un po’ a rischio.

Oroscopo Acquario: Queste giornate invitano a fare chiarezza riguardo le aspettative riposte in alcuni rapporti. Il desiderio di non sprecare tempo potrebbe spingere a concludere alcune relazioni che si sono rivelate non troppo chiare.

Oroscopo Vergine: Dopo un paio di giornate un po’ sottotono oggi sarà possibile ritrovare un po’ di serenità utile a mettere a frutto le grandi abilità mentali che caratterizzano questo segno. La presenza di molti pianeti in aspetto favorevole lasciano pensare che questo sia un periodo ricco di impegni o quantomeno di occasioni utili ad ottenere cambiamenti importanti.

Oroscopo Leone: Queste giornate invitano ad affrontare con maggior serietà le questioni economiche e lavorative in vista di un 2021 che non permetterà grandi lussi. Nonostante qualche difficoltà, a settembre l’amore potrebbe regalare grandi emozioni.



