Oroscopo Paolo Fox 28 aprile 2020 di oggi per Pesci, Toro, Sagittario e Cancro

Pubblicità

Pesci, il punto dell’oroscopo del giorno

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare da vicino i segni. I Pesci ora devono verificare la tenuta di un legame, si è tra i segni che con il Sagittario e la Vergine si potrebbe trovare in una situazione di stress in amore. Lento recupero nelle questioni pratiche.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per il Toro?

Il Toro tra martedì e mercoledì ha una bella energia e Sole e Mercurio ora sono in aspetto interessante. Bel progetto per l’estate, non ci si arrende mai, in quanto si è i primi segni dello zodiaco si trovano bene in primavera. Si è come i germogli che vogliono spuntare e uscire bucando anche l’asfalto. C’è chi ha anche voglia di fare molto di più perché ultimamente è stato troppo limitato.

Sagittario, ecco le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox il Sagittario vive situazioni particolari, voglia di libertà forte, avere dei progetti in mente è importante per cui se tanti di essi sono stati annullati ci si sente fuorigioco. Ripensamenti in amore.

Cancro, scopri cosa ha previsto per oggi Paolo Fox nel suo appuntamento dell’oroscopo di LatteMiele

Il Cancro ha la Luna nel segno e questo significa vivere estemporanee tensioni vivendo relazioni con passioni. A livello passionale ci si deve informare molto di più. Saturno non essendo opposto permette di imporre la propria volontà. Entro l’estate soddisfazioni in amore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA