Oroscopo Paolo Fox 28 aprile-3 maggio/ Leone e Toro top; Ariete e Cancro flop

Oroscopo Paolo Fox 28 aprile-3 maggio: i segni al top

Ecco i segni al top per l’oroscopo di Paolo Fox di questa settimana che va dal 28 aprile al 3 maggio. Toro: progetti per l’estate con l’amore, Venere accende il desiderio in vista di mesi che saranno roventi non solo per quanto riguarda la temperatura. Saturno è dissonante e potrebbe portare però a dei rallentamenti dal punto di vista professionale. Leone: si deve dare spazio a nuovi amori. Si tratta di un periodo pieno di impegni professionali, ma nonostante questo non si deve trascurare ciò che ci potrebbe regalare il mondo dei sentimenti. Marte e Saturno sono in opposizione e fisicamente dunque è meglio non esagerare. Vergine: per il punto di vista professionale è un periodo molto interessante, ma per quanto riguarda l’amore qualcosa non sembra andare come si vorrebbe. Il cielo per il lavoro è adatto a tutte le possibili pretese potrebbe dunque fornire qualche situazione interessanti. L’aiuto di Mercurio riesce ad alleggerire la presa e a far fare uno scatto in avanti.

Bilancia, Capricorno, Acquario: le previsioni settimanali di Paolo Fox e il suo oroscopo

Passiamo l’analisi dell’oroscopo di Paolo Fox per la Bilancia. Venere sarà attiva, come sappiamo, fino agli inizi di agosto. Una situazione che potrebbe nelle prossime settimane regalare una crescita importante. Per quanto riguarda il lavoro sono numerosi i cambiamenti che all’orizzonte potranno regalare delle soddisfazioni. Sono favorite le persone che si muovono per ambienti umanistici. Capricorno: sembra facile parlare di amore in questi giorni visto che i pianeti si muovono in maniera decisamente positiva e creano una crescita interessante. Per quanto riguarda il campo professionale invece bisogna superare delle perplessità ancora vive all’interno dell’animo da tempo. Acquario: si possono organizzare nuovi incontri se si è single visto che il periodo è favorevole, ma viste le restrizioni ben note di questo periodo i social rimangono l’unica alternativa. Sul lavoro attenzione perché non si è molto concentrati.

I segni flop della settimana

Voltiamo pagina e soffermiamoci sui segni flop della giornata sempre seguendo l’oroscopo di Paolo Fox. Ariete: in questa settimana potrebbe accadere qualcosa di molto importante. Il segno infatti sembra pronto a dare un taglio netto a una storia d’amore se questa non ha più senso di esistere. Saturno è in una splendida posizione e questo favorisce il campo del lavoro. Si riuscirà in questi giorni dunque a risolvere qualche piccola grana economica. Per il fisico non ci sono particolari contraddizioni per questo periodo. Gemelli: una separazione in questo periodo potrebbe portare a vedere il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto, visto che si sono esaurite le risorse per affrontare questo periodo così complesso in coppia. Si deve provare a mantenere il ritmo giusto sul lavoro. Cancro: in amore i ricordi creano dolore soprattutto se legati a delle persone che hanno portato a vivere tutto con qualche complicazione. Si deve pensare ora al futuro e non guardarsi alle spalle. Saturno non è più in opposizione e questo permette di crescere anche dal punto di vista del lavoro.

Oroscopo Scorpione, Sagittario, Pesci: che settimana sarà?

Scorpione: si sente ormai da molto tempo l’esigenza di cambiare qualcosa in campo sentimentale, ma non sempre è facile farlo soprattutto in questo periodo così particolare. Sul lavoro qualcuno potrebbe chiudere un rapporto con una persona con cui collaborava ormai da tempo. Attenzione alla salute. Sagittario: se si fanno dei nuovi incontri si è prudenti, questo perché Venere opposta fa andare il segno coi piedi di piombo. Potrebbe iniziare un periodo però interessante almeno per quanto riguarda il campo della professione. Pesci: si potrebbe rompere qualcosa anche nelle coppie che si amano, visto che da marzo sono tantissime le cose che si stanno rimettendo in discussione. Sul lavoro c’è tensione scaturita da un periodo non proprio semplicissimo per questo segno.



