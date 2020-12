Oroscopo Paolo Fox, 28 dicembre 2020-3 gennaio 2021/ Amore e lavoro: i segni flop…

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 28 dicembre-3 gennaio

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox soffermiamoci sulla settimana che va ad iniziare oggi, quella che va dal 28 dicembre al 3 gennaio. Analizzeremo i segni di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario) e i segni d’Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci). Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Ariete, Leone, Sagittario: che settimana sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox?

Partiamo dai segni di Fuoco cioè Ariete, Leone e Sagittario. Lo faremo grazie allo studio dell’oroscopo del noto astrologo Paolo Fox.

Ariete: il mese finirà in un crescendo molto interessante in un 2020 che però, come per tutte le altre persone, non è stato davvero facile da gestire.

Leone: in questo ultimo mese del 2020 il segno ha vissuto qualche complicazione di troppo a livello d’amore. In questi ultimi giorni si potrebbe creare ulteriore confusione.

Sagittario: il 2021 è ormai alle porte, il segno sembra pronto a buttarsi in un finire di 2020 davvero importante nonostante le lapalissiane difficoltà.

Paolo Fox, previsioni settimanali per Cancro, Scorpione, Pesci

E ora voltiamo pagina per soffermarci per l’oroscopo di Paolo Fox sui segni d’Acqua e cioè Cancro, Scorpione e Pesci. Ecco cosa ha specificato il noto astrologo.

Cancro: le opposizioni planetarie sono destinate a diminuire con un fine di 202 che sarà senza dubbio in crescendo. Attesa per quello che accadrà nelle prossime settimane.

Scorpione: in vista del 2021 il segno si prepara a fare delle scelte importanti che potrebbero portare a gestire tutto con maggiore attenzione. Non si deve correre il rischio di essere precipitosi.

Pesci: la Luna rimane attiva e sarà piuttosto positiva nel giorno di Capodanno. Nonostante qualche dubbio il segno potrebbe togliersi delle soddisfazioni di non poco conto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA