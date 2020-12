Oroscopo Paolo Fox, 28 dicembre 2020-3 gennaio 2021/ Settimana al top per…

Scopriamo l’oroscopo Paolo Fox dal 28 dicembre 2020-3 gennaio 2021

L‘oroscopo di Paolo Fox ci parla di questa fine di 2020 e dell’inizio dell’anno nuovo. Attraverso le sue parole andiamo ad analizzare maggiormente da vicino tutti i segni. Partiamo dai segni d’Aria (Gemelli, Bilancia e Acquario) per arrivare ai segni di Terra (Toro, Vergine e Capricorno). Ecco cosa potrebbe accadere.

Paolo Fox, previsioni settimanali per Gemelli, Bilancia e Acquario

Passiamo ora ai segni d’Aria e quanto raccontato tramite l’oroscopo di Paolo Fox. Si tratta dunque di andare a fondo per quanto riguarda i segni di Gemelli, Bilancia e Acquario.

Gemelli: fine 2020 in crescita

Gemelli: il 2020 è stato un anno difficile per il segno così come per tutti gli altri, ma questo finale sarà in crescita. Potrebbe dunque arrivare maggiore serenità e la possibilità di avere finalmente delle sensazioni positive. Nel 2021 si spera di compiere un ulteriore passo in avanti.

Bilancia: un buon 2021

Bilancia: il segno si deve riprendere da un anno che non è stato per niente facile da gestire. Per questo si spera in 2021 come sembrano tra l’altro indicare le stelle al segno stesso.

Acquario: attenzione al Capodanno

Acquario: il Capodanno 2021 sarà interessante, farà lasciare al segno finalmente alle spalle un momento non di facilissima gestione in un anno complicato per tutti. Ora è il momento di voltare pagina definitivamente.

Toro, Vergine, Capricorno: che settimana sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox?

Voltiamo pagina per quanto riguarda l’oroscopo di Paolo Fox, lo facciamo andando ad analizzare i segni d’Aria e cioè quelli di Toro, Vergine e Capricorno. Tutti e tre sembrano essere in un bel periodo di crescita.

Toro: in crescita in amore

Toro: il segno in amore sta nettamente recuperando rispetto a un periodo non facilissimo in questo 2020. La seconda metà di dicembre è stata di fatto quella che ha permesso una svolta.

Vergine: problemi in amore

Vergine: la fine di questo 2020 potrebbe essere per il segno un po’ problematico, infatti attorno al giorno 28 ci potrebbero essere delle polemiche soprattutto nel campo dell’amore. Sarà tutto risolvibile?

Capricorno: anno di crescita

Capricorno: nonostante il 2020 sia stato decisamente complicato per il segno è stato un anno di crescita che ha portato a dei miglioramenti. Cosa accadrà nell’anno nuovo?

