Oroscopo Paolo Fox, 28 febbraio 2023/ I Fatti Vostri, classifica segni: da Vergine a…

Prosegue la settimana, è martedì 28 febbraio 2023, e anche oggi scopriremo l’oroscopo di Paolo Fox. Il noto astrologo è stato ospite come di consueto nella piazza del programma di Rai Due, I Fatti Vostri, raccontando la sua personale classifica dei segni zodiacali per oggi.

Oroscopo Paolo Fox, Vergine in riflessione, Gemelli affetto da ripristinare, Capricorno agitati e nervosi

“Due stelle per la Vergine, segno in pausa di riflessione. Vi state concedendo un relax per capire cosa sia meglio fare. Non vi lanciate allo sbaraglio, pensate molto bene ciò che è importante fare. Se vi fosse un po’ di indolenza sapete perchè. Gemelli, due stelle. Non riuscite a mettere in cantiere quelle idee che avete in mente. Situazione dal punto di vista affettiva che va un po’ ripristinata, non saranno pochi i nati Gemelli che dovranno fermarsi a riflettere sulle cose da fare. Capricorno, 3 stelle. Attenzione, marzo e aprile sono mesi di riflessione e di pausa. Bisognerà creare dei presupposti nuovi nella vita. Vi chiedo attenzione in amore soprattutto se siete stati un po’ assenti. Giornata agitata e nervosa o in attesa di novità”.

Oroscopo Paolo Fox, Cancro non gettatevi nel pericolo, Bilancia scontro in corso, Sagittario fate un ‘salto’

“Cancro, 3 stelle. Siete estremamente motivi e sensibili e state vivendo un contraccolpo, una fase un po’ di calo. Avete bisogno di tempo per tornare in carreggiata, marzo sarà un mese di interregno fra una fase non interessante e una che la sarà. Cosa fare? Analizzare bene le cose che vivete senza gettarvi in situazioni pericolose e senza dare nulla per scontato. Bilancia, 3 stelle. C’è in corso uno scontro, ma contro chi? Alcuni Bilancia hanno abbandonato la diplomazia, sono andati un po’ troppo avanti e capiscono di aver fatto un passo sbagliato. Vi chiedo pazienza con Capricorno, Cancro e Toro. Sagittario, 4 stelle. Dovete fare un “salto”, è come se in questi giorni dei punti di riferimento siano messi in disparte e si apre questo spazio tutto per voi e dovete dimostrare da soli ciò che valete. Le responsabilità sono vostre e vi sentirete forti da questo punto di vista: in corso una rigenerazione della vostra vita”.

Oroscopo Paolo Fox, Pesci determinati, Acquario grande generosità, Toro è il vostro anno, Ariete fate ciò che volete, Scorpione serata importante, Leone dominatore

Ed ecco gli ultimi segni della classifica dell’oroscopo di oggi di Paolo Fox: “Pesci, situazione di vantaggio che spero si faccia sentire più presto. Tanta determinazione, non avete voglia di ricorrere agli altri per ottenere ciò che desiderate. Puntate su situazioni buone, siate realisti, state con i piedi per terra e avrete molto di più. Acquario, 4 stelle. State bene, avete buoni rapporti con gli altri. Grande generosità che vi sarà riconosciuta. 4 stelle per il Toro. E’ il vostro anno, non tiratevi indietro. 5 stelle per l’Ariete, fate ciò che avete in mente anche se qualcuno non vi seguirà o magari sarete voi a dire ‘Tu non mi servi’. Scorpione, giornata importante soprattutto in serata, relazioni molto vivaci e chiudiamo con il Leone, dominatore con lo zodiaco: buone occasioni soprattutto nel weekend”.

