Oroscopo Paolo Fox 28 gennaio 2020 a I Fatti Vostri/ Ariete, Gemelli in difficoltà, Cancro flop

Oroscopo Paolo Fox: Cancro e Bilancia giornata nera!

L’oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri ci propone quelli che sono i segni flop della giornata di oggi 29 gennaio, che meritano due stelle. Cancro: si deve mantenere la calma in questa giornata perché ci sono dei momenti in cui forse tutto non quadra. Sta per arrivare febbraio, un mese in cui si possono mettere in discussione dei rapporti non chiari. A volte si abbozza e si tiene tutto sotto controllo, ma alla fine scappa la parola di troppo. Sono giornate test, se ci sono delle verifiche da fare si scende in campo. Oggi ci si potrebbe mettere qualcuno contro. Attenzione ai sentimenti. Per le questioni di lavoro c’è da fare una scelta e in questi giorni potrebbero arrivare delle proposte che non piacciono. Bilancia: forse è la stanchezza a creare dei problemi, come quelli che fanno un lavoro micidiale e si alzano presto la mattina con l’obbligo di essere carini con gli altri magari clienti. Tutti si trovano a un bivio e forse anche in una condizione di non scelta. Nella migliore delle ipotesi non succede nulla, si è molto stanchi di quello che si fa ma soddisfatti. Clicca qui per il video dell’oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri

Oroscopo di oggi 29 gennaio 2020 a I Fatti Vostri: Ariete, Gemelli in difficoltà

Lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox ora ci porta a studiare i segni che sono in calo e che si meritano appena tre stelle. Ariete: è tutto un po’ sopra le righe. Le cose che si fanno hanno un impatto minore di quello che si vorrebbe e a volte ci si sente attaccati dall’esterno. Si ha un atteggiamento provocatorio anche se non si vorrebbe. Si va a sfidare il destino e quando lo si fa inevitabilmente si entra in lotta e quindi ci sono delle vittorie e momenti in cui alcune cose non vanno a buon fine. Alcuni riferimenti potrebbero portare a un modo diverso di gestire la vita. Gemelli: si è in una fase di trattative rispetto allo scorso anno quando c’è stato il vuoto totale. Chi ha un’attività in proprio ha faticato adesso però entra in gioco con un cielo migliore e una Luna interessante. Questa Venere strana dice che ci sono tante cose da rivedere, da dire e discutere. Si vuole portare avanti un progetto ma c’è anche chi non ci sta. Si rischia di ritrovarsi qualcuno contro. Si è un po’ sotto pressione e quando si è nervosi si rischia di dire delle cose sbagliate.

