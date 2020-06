Oroscopo Paolo Fox 28 giugno-3 luglio e classifica/ Gemelli, Acquario e Pesci al top

L’Oroscopo di Paolo Fox ritorna anche questa settimana con la sua nota classifica. DipiuTv ci aiuta a scoprire le previsioni del famoso astrologo italiano e quali segni hanno conquistato cinque stelline. I Gemelli ritrovano la voglia di amare grazie a Venere favorevole. Periodo utile per fare nuovi incontri o per riconsiderare chi, appena il mese scorso, sembrava troppo lontano. Le coppie possono risolvere i problemi del passato e recuperare, a meno che non si sia verificata una frattura profonda. Saturno favorevole aiuta il mondo del Lavoro: alcuni hanno fatto un passo importante oppure stanno per farlo. Possibili liti fra martedì e mercoledì.

L’Acquario è energico in Amore: settimana intrigante per i sentimenti grazie a Venere in transito positivo. Possibili ritorni dal passato e in generale un forte desiderio di costruire. Le coppie in crisi possono fare una scelta significativa. I nati del segno però dovranno guidare il gioco, anche se le difficoltà non mancano con Toro e Leone. Nel Lavoro, i più giovani potrebbero ricevere buone proposte. I colloqui non vanno rimandati, mentre vanno ridimensionate le uscite. Stelle agitate per i

Pesci, che non dovranno dire di no alle nuove occasioni. Possibili incontri piacevoli nei prossimi giorni, anche se non si tratterà di un amore perfetto. Le coppie che hanno superato la crisi sono più forti e pensano ai progetti da realizzare. Non bisogna dare tutto per scontato e con Vergine e Gemelli ci si dovrà armare di pazienza. Il Lavoro è favorito da Mercurio in aspetto interessante che con Giove aiuta le nuove iniziative. Utili i viaggi e l’inizio della settimana, ma cautela giovedì e venerdì.

OROSCOPO PAOLO FOX: ARIETE E TORO “RIPARTONO”

Paolo Fox ci regala una nuova classifica settimanale e le previsioni per tutti i segni. L’Ariete centra quattro stelline: i nati del segno possono far presenti i loro bisogni in Amore, ma non nella giornata di domenica a causa di dubbi dovuti alla Luna in opposizione. Prudenza con Bilancia e Capricorno. Le coppie hanno avuto difficoltà a capirsi nelle ultime settimane e i problemi non sono mancati. Adesso si può voltare pagina e ripartire. Si potrà recuperare anche nel Lavoro, nonostante le spese affrontate negli ultimi mesi. I nati del segno escono da una situazione pesante anche per salute e soldi. Novità in arrivo.

Il Toro è più consapevole dei suoi sentimenti e di chi ama. Cercare di dimenticare una persona che è uscita dalla sua vita potrebbe causare sofferenza. In questi giorni però potrebbe nascere qualche emozione in più. Le coppie più forti guardano al futuro e possono risolvere anche i problemi economici. Le difficoltà rimangono però con Acquario e Scorpione, anche se in generale bisogna aspettare prima di chiudere un rapporto. Nel Lavoro si può pensare al futuro e ai progetti. Chi è più fortunato potrà ottenere una rivincita grazie a Giove in transito.

Il Leone vive un momento particolare in Amore. Luna e Venere favorevoli regalano giornate interessanti ad inizio settimana e persino la domenica. I nati del segno superano i dubbi. Le coppie sono forti e possono ragionare in modo deciso. Interessanti le giornate dopo giovedì, ma non bisogna trasportare la stanchezza del lavoro anche fra le mura domestiche. Nel Lavoro, bene le iniziative, ma c’è ancora agitazione e nervosismo. Cautela nei giorni centrali della settimana, anche se sarà possibile prendere una decisione importante.

La Vergine vive un periodo strano in Amore. Qualcuno ha una storia con chi è lontano o non del tutto presente dal punto di vista emotivo. Si potrà superare tutto da agosto. Le coppie discutono, ma trovano anche il modo di fare pace. Le liti potrebbero riguardare in realtà un ex per via di alcuni problemi legati alla casa. Nel lavoro, Giove in transito positivo aiuta a comprendere l’importanza delle iniziative che nascono adesso. Possibili cambiamenti o proposte.

Buone opportunità per il single dello Scorpione: Luna nel segno martedì regala fascino in più. Anche la passione può essere risvegliata. Le coppie con alle spalle una crisi si sentono più libere. Qualcuno però sente forte il desiderio di essere libero e fare delle richieste. In generale, i progetti di coppia sono favoriti. Nel Lavoro ci sarà qualcosa da cambiare, un accordo da stringere. Opportunità in arrivo, ma anche vittoria nelle sfide e una maggiore intuizione.

Il Sagittario continua ad essere critico nei confronti dell’Amore: le nuove storie non sono partite del tutto e alcuni legami vengono messi al setaccio da Venere nervosa fino a fine luglio. Le coppie hanno discusso e possono superare. Si recupera da mercoledì grazie a Luna nel segno. Cautela con gli ex e con le spese, maggiore complicità con Acquario. Nel Lavoro si potranno fare delle richieste. Marte in transito interessante da domenica smuove le acque, anche se ci potrebbe essere ancora una questione legale da chiarire.

OROSCOPO PAOLO FOX: NOVITÀ IN AMORE PER…

Ultimo scalino della classifica settimanale di Paolo Fox: cosa dicono le sue previsioni sui segni che hanno registrato tre stelline? Cancro: i single vogliono delle novità e sentono un forte desiderio di riscatto. La passione aumenta e permette di essere più positivi. Le coppie ancora in ballo possono fare progetti da realizzare nelle prossime settimane. Qualcuno prevede fiori d’arancio, ma attenzione a non perdere la pazienza nel week-end. Nel Lavoro, alcuni accordi potrebbero rallentare a causa di Giove opposto. Da lunedì ci sarà qualche contrasto da superare. I cuori solitari della

Bilancia hanno una Luna nel segno da domenica e la possibilità di ricevere novità. Anche se la diffidenza non manca. Le coppie possono definire una storia, anche se ci sono stati dei litigi. Domenica sarà la giornata ideale per parlare di tutto. Nel Lavoro bisogna portare avanti le proprie idee, anche se non ci sarà una definizione chiara per via di Giove e Mercurio dissonanti. Le partenze saranno lente, ma non bisogna mollare la presa.

Il Capricorno continua ad essere pratico, ma potrà dedicarsi all’amore durante il tempo libero. Le passioni travolgenti forse mancano, ma potrebbero nascere delle belle avventure. Le coppie possono chiarire, senza rimandare ancora. I legami più pesanti sono con Pesci e Gemelli. Nel Lavoro non si deve cedere al fascino dell’avventura. I cambiamenti ci saranno, ma anche piccoli problemi da superare.



