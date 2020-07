Oroscopo Paolo Fox, 28 luglio/ Previsioni Gemelli, Cancro, Bilancia, Ariete

Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 luglio 2020

Lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare quattro segni. Gemelli: vivono il primo di tre giorni che vi trovano sotto pressione. Tra martedì e giovedì non avete tempo da garantire agli altri. Forse vi sentite esausti e forse nervosi e i progetti di lavoro che nascono in questo periodo stentano un pochino. Attenti con Sagittario e Vergine.

Oroscopo Cancro: ha Giove e Saturno in opposizione, attenti che è solo l’ultimo strappo finale. Non volete le polemiche ma ci potete cadere dentro, quando ci sono situazioni poco chiare prima o poi si pagano le spese. Se fate bene le cose molto presto avrete una risposta. Marte dissonante invita a non arrabbiarvi. Stomaco delicato, fate attenzione.

Oroscopo Bilancia: è in una situazione di grande esitazione, va capito che cosa accade. Da chi ha un grande malumore e da chi ha cambiato entourage, ambiente o il luogo di lavoro tutto sembra a rischio e, nelle relazioni d’amore, ci vuole tanta pazienza soprattutto se si decide di iniziare un’attività insieme. Già nel passato è partito un lavoro tra coppie che ora si trovano un pochino più affaticate.

Oroscopo Ariete: è in agitazione, bisogna capire che ruolo avete nella vita e quanti anni avete. La maggioranza è indecisa ma molti hanno anche fastidi legali o anche burocratici. La sensazione che provate ora è che il mondo intero ce l’abbia con voi. In realtà alcune scelte superficiali e frettolose del passato creano i disagi, che dovete cercare di risolvere. L’amore in questa situazione è sotto pressione, nella migliore delle ipotesi non accade molto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA