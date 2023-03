Oroscopo Paolo Fox, 28 marzo 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Capricorno a…

E’ giunto il magico momento del giorno in cui andiamo a scoprire l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 28 marzo 2023. Dalla piazza del programma di Rai Due, I Fatti Vostri, ecco la giornaliera classifica dei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox, Capricorno grandi impegni, Bilancia cambio di look? Ariete c’è confusione

“Capricorno, stagione di grandi impegni. Entro un paio di mesi dovrete organizzare qualcosa di molto grande, magari un progetto per la famiglia, la casa, il lavoro. La confusione regna sovrana: fosse per voi le cose andrebbero in maniera diversa ma vi trovate di fronte a degli oppositori che però non ci riusciranno. Bilancia, a volte reagite in maniera impulsiva e ciò è un errore soprattutto se chi avete di fronte sfrutta il momento per mettervi in cattiva luce. Dovete ritrovare stimoli e riscoprire una nuova immagine di se che sia psicologico e fisico, magari un cambio di look. Ariete, 3 stelle, piccole gemme stanno crescendo. Nel caos generale va trovata un’organizzazione e in giornate come quella di oggi c’è confusione. Attenti ai rapporti con gli altri, se c’è una questione di lavoro o legale da capire, fino a metà maggio c’è Giove nel segno”.

Oroscopo Paolo Fox, Cancro trovate la tranquillità, Scorpione momenti di scontro, Leone preoccupazioni in amore, Ariete cambi sul lavoro

“Cancro, siete ad un punto migliore rispetto agli inizi del 2023. Ciò che sembrava impossibile sta diventando reale e concreto ma manca una nota scritta. Bisogna cercare di trovare la tranquillità anche dentro, alcuni nati Cancro potrebbero coltivare alcuni esercizi per stare bene, come la meditazione o leggere un libro. Scorpione, intolleranze d’amore da tenere sotto controllo, il rischio di rigetto è dietro l’angolo, possibili momenti di scontro. A volte tendete la corda per vedere quanto regge, è un esperimento pericoloso: se siete troppo rigorosi rischiate di perdere qualcosa. Recuperate il desiderio in vista del weekend. Leone, aspettate pazientemente perchè se qualcuno vi ha fatto del male vi toglierete una bella soddisfazione. In amore ci sono preoccupazioni, persone che amate sembrano un po’ lontane: non precipitate gli eventi, ci sono un po’ di distrazioni. Vergine, 4 stelle. Avete belle soddisfazioni, non siete mai persi. Avete modo di impegnare la vostra mente e questo è importante: se avete trascorso momenti confusionari sapete che non è colpa vostra ma dell’ambiente. Sul lavoro possibili cambi di riferimenti”.

Oroscopo Paolo Fox, Sagittario staccate la spina, Acquaria serve fantasia, Toro recuperate un sentimento, Pesci ritorno al passato, Gemelli progetti e accordi

La classifica dei segni zodiacali e l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 28 marzo 2023, si conclude con le posizioni al top: “Sagittario, vi trovo molto forti. Siete avventurosi e ogni tanto fa bene staccarsi dalla realtà: fate anche un piccolo viaggio, rinnovate l’amore facendo qualcosa di bello con la persona amata. Stelle forti per relazioni private e lavorative e un po’ indolenti per i sentimenti. Acquario, rischiate di vedere negative cose che non lo sono, fate solo volare alta la fantasia. In amore i sentimenti ci sono ma sono più vicini ad amicizie amorose che a rapporti impegnativi. Toro, state facendo cose importanti dal 2023, chi ha più chance si mette in gioco. Molto importante è recuperare un sentimento. Pesci, buone notizie. Potete recuperare una situazione del passato e recuperare serenità. Gemelli, buone soddisfazioni: c’è da rivedere un accordo e un progetto ma questo non sminuirà comunque la vostra situazione”.

