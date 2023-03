Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 marzo 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Siamo quasi alla fine di questo mese che ha visto tanti cambiamenti nel cielo astrologico dell’Oroscopo di Paolo Fox, in onda tutti i giorni su Radio LatteMiele. Vediamo quindi le indicazioni per oggi, martedì 28 marzo 2023 e come sarà la giornata per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario chiude il mese in bellezza, il Capricorno è molto stanco

Sagittario, l’Oroscopo di Paolo Fox anticipa subito che la giornata del 31 sarà interessante: se devi parlare con persone di famiglia, accordarti su questioni che riguardano l’amore, questo mese di marzo può chiudersi in bellezza. Alcuni riferimenti, dalla fine di febbraio sono cambiati e, in alcuni casi, addirittura non c’è più una persona accanto oppure tu hai cambiato modalità di rapportarti agli altri e quindi hai chiuso alcuni rapporti o stai chiudendo alcuni legami che non ti interessano più. Fase di trasformazione, ma anche di conferma, per il lavoro: le nuove esperienze sono da valutare come positive.

Capricorno, la vitalità in questi giorni è grande, ma il dispendio di energie è pazzesco e quindi arrivi alla sera esausto e stanco. Per questo motivo, l’Oroscopo di Paolo Fox teme che questa tensione porti a qualche discussione d’amore. Venere protegge i sentimenti e quindi nessun problema se devi risolvere una situazione caratterizzata da una lontananza fisica o psicologica che non hai voluto tu. La giornata di domenica 2 aprile sarà interessante per recuperare serenità in amore.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario è un po’ dispersivo, i Pesci possono liberarsi di un “nemico”

Acquario, questa giornata è abbastanza interessante. L’Acquario è un segno un po’ folle, pieno di idee e creatività, a volte un po’ dispersivo e disordinato: questo comporta inevitabilmente a perdite di tempo, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox. Meglio non agitarsi troppo e, se c’è una questione d’amore o di lavoro da risolvere, sarà meglio mettere tutto in chiaro entro giovedì.

Pesci, stelle a favore, Saturno nel segno: potrebbe essere arrivata una riconferma oppure, a breve, potresti registrare l’allontanamento di un nemico, di un avversario. Se, per esempio, all’interno di un gruppo, di un lavoro, qualcuno ha cercato di estrometterti, e magari c’è riuscito tempo fa, oppure ha limitato il tuo raggio di azione, presto non potrà più farlo oppure arriverà qualcuno che ti valuterà al meglio, promette l’Oroscopo di Paolo Fox. Questo accade se lavori come dipendente, mentre se hai un’attività autonoma, le scelte che farai saranno comunque indirizzate da un ottimo transito di Saturno che è già nel tuo segno e, prossimamente, anche da Giove. L’amore ha bisogno di emozioni sincere, ma attenzione ai rapporti con chi è molto diverso da te, come il segno della Vergine o dei Gemelli: in questi casi bisognerà ritrovare un po’ di tranquillità.

