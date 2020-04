Oroscopo Paolo Fox, 29-30 aprile 2020/ Oggi e domani: Ariete top, Toro flop e…

Pubblicità

Oroscopo Paolo Fox, 29-30 aprile 2020: i segni al top

L’oroscopo di Paolo Fox per il 29 e il 30 aprile ci porta ad analizzare i segni al top. Ariete: il segno non viene da un momento facilissimo e ora sembra pronto a una rivincita veramente molto importante. Si dovranno mettere al loro posto diverse situazioni che in questo ultimo periodo avevano creato tensione. Marte e Saturno sono favorevoli e questo potrebbe essere un incentivo per mettere a posto i conti. Gemelli: non è di certo il migliore dei periodi, ma nonostante questo si può provare a dare una svolta grazie alla forza di volontà. Si dovrà iniziare a valutare in maniera diversa l’utilità dei social network che in questo periodo pullulano per via dell’obbligo a rimanere chiusi dentro casa.

Paolo Fox: cosa prevede l’oroscopo per Vergine, Capricorno e Bilancia

Vergine: la giornata di domani sarà quella che spingerà il segno a una crescita per tanti inattesa. Il segno rimane tra i più forti e lo ricorda in momenti complicati come questo. Chi vive una storia d’amore da diverso tempo non cerca emozioni nuove così come chi è single che si dedica maggiormente alla professione. Capricorno: si lavora per cercare di mettere in piedi dei progetti per il futuro. Il piccolo spiraglio di riapertura che ha visto protagonista il nostro paese potrebbe di certo dare la possibilità di prepararsi a una svolta anche se ci vorrà del tempo e non poco. Bilancia: la settimana è partita in maniera complicata. Marte e Venere però stanno portando forza e possibilità di cambiare. Si cerca un equilibrio in tutti i campi e così anche in quello dell’amore. Alcuni potrebbero prendere delle decisioni importanti proprio sotto il punto di vista dei sentimenti.

Segni flop per l’oroscopo di Paolo Fox

Voltiamo pagina e ora soffermiamoci sui segni flop sempre seguendo l‘oroscopo di Paolo Fox. Toro: questi vivono un momento di continuo nervosismo, di sicuro complicato dalla questione legata al Coronavirus. Sole e Mercurio però potrebbero dare una mano a rialzare la testa, magari dando un contributo interessante nel campo dei sentimenti. Cancro: oggi e domani sono due giornate in cui sorgono un po’ di dubbi e nei quali forse sarebbe meglio mettersi a riflettere. La settimana è iniziata con buoni presupposti grazie a una Luna importante, ma si concluderà comunque bene anche con l’uscita del pianeta dall’orbita grazie alla presenza di altre stelle positive. Leone: si aspetta una Luna che a breve regalerà dei sorrisi, ma per ora le cose non vanno al massimo. Il segno è tra i più vanitosi quindi sarà felice quando sarà adulato. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare una critica inaspettata sul lavoro in grado di far perdere le coordinate di quanto si aveva in mente.

Oroscopo di Paolo Fox: giornate complicata per Scorpione, Sagittario, Acquario e Pesci

Scorpione: il segno è confuso in questo momento e anche per dei piccoli problemi va in bambola. Questo fine settimana potrebbe portare un po’ d’ansia, forse la cosa migliore e più importante da fare è non perdere la pazienza e cercare di rimanere sereni. Sagittario: il segno deve tirare fuori gli attributi, cercando di essere determinato. Sul lavoro qualcuno punterà a mettere il segno alla prova anche se non sempre sarà facile riuscire a trovare la voglia di reagire. Acquario: il segno è nervoso e lo sarà anche nei prossimi giorni. Tanti desideri non si portano fino alla fine perché si ha troppa fretta di raccogliere i frutti anche quando non sono maturi. Pesci: il momento è turbolento e si vive nell’incertezza. Si è sommersi dai dubbi e non si riesce a vivere tutto in maniera serena come si dovrebbe. La settimana prossima le cose andranno meglio.



