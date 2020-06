Oroscopo Paolo Fox, 29-30 giugno 2020/ Oggi e domani: Bilancia top, Ariete flop

Oroscopo Paolo Fox, 29-30 giugno 2020: i segni al top

Ecco i segni al top dell’oroscopo di Paolo Fox per le giornate di oggi e domani, 29-30 giugno 2020. Vergine: i sentimenti sono il primo pensiero per il segno che domani dovrà chiarire qualcosa col proprio partner. Sul lavoro si dovrà invece cercare di rimanere calmi per evitare discussioni. Bilancia: la Luna sta regalando ottime giornate, quella di oggi potrebbe essere dedicata all’amicizia con un recupero davvero intrigante. Da domani sarà importante cercare di stare con la persona che si ama di più. Sagittario: sono belle le emozioni che si vivono in questo periodo con la volontà di cercare di mettersi seduti a fare dei bilanci. Da domani si deve cercare la via della pazienza con una Venere in opposizione che crea molta pressione. Acquario: la settimana inizia in maniera complicata per l’amore e che vola invece per il lavoro. Domani già si sistemeranno i piccoli problemi di cuore vissuti oggi.

Quali sono i segni flop dell’oroscopo?

Voltiamo pagina con i segni flop sempre seguendo l’oroscopo di Paolo Fox. Ariete: giornata complicata in amore con la Luna in opposizione che crea delle difficoltà. Sul lavoro però ci potrebbe essere l’opportunità di sostituire una persona importante. Si devono valutare bene i prossimi giorni quando potrebbero arrivare delle novità intriganti. Toro: in amore si è stanchi anche a causa di un problema economico di fondo. La Luna domani sarà opposta e proprio per questo si dovrà stare attenti a fare delle scelte. Nonostante questo le emozioni saranno comunque intriganti. Cancro: in amore c’è una situazione complessa soprattutto se si è da soli. Si deve vivere con cautela il campo professionale. Sul lavoro va detto che il momento difficile è stato lasciato alle spalle.

Leone: in amore c’è una situazione delicata da sciogliere. Sul lavoro poi si deve fare attenzione a non fare degli scivoloni imprevisti. Domani ci sarà una crescita grazie alla presenza di Marte e Venere in aspetto positivo e in grado di dare qualcosa in più dal punto di vista del lavoro. Scorpione: si devono evitare le persone che sembrano poco chiare e lampanti. Da domani ci sarà un’altra giornata davvero molto intrigante per quanto riguarda l’amore. Capricorno: la giornata di oggi si deve prendere con attenzione visto che si deve combattere con un po’ di stanchezza. Attenzione a non scaricare il proprio nervosismo sul partner. Pesci: si è sotto pressione in questo momento. Sul lavoro non si vivono dei cambiamenti o delle novità. In amore si deve provare a temporeggiare. La seconda parte del mese di luglio sarà un crescendo interessante.



