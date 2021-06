Oroscopo Paolo Fox 29-30 giugno 2021/ Le stelle sorridono a Sagittario e Capricorno

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 29-30 giugno 2021 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Nonostante il tradizionale appuntamento con la trasmissione di Rai 2 “I fatti vostri” sia andato in vacanza, Paolo Fox continua a rivelare le previsioni per l’oroscopo attraverso la sua App Astri di Paolo Fox. Cosa riservano le stelle per oggi, martedì 29 giugno, e per domani, mercoledì 30 giugno? Oggi sarà una giornata complessa in amore per l’Ariete, alcuni di voi dovranno voltare pagina. Le prossime giornate saranno più positive. Sul lavoro in questi giorni arriveranno novità importanti. Il Toro è sempre prudente in amore, ma a volte il partner ha bisogno di essere sorpreso. Qualche ostacolo in campo professionale. I Gemelli hanno bisogno di chiarezza: con Marte e Saturno in buon aspetto possono arrivare delle conferme. Occhio alle spese! Oggi sarà una giornata positiva in amore per i nati sotto il segno del Cancro: Luna e Giove sono favorevoli per i nuovi incontri. Sul lavoro, invece, è necessario saper scendere a compromessi. La giornata del Leone è influenzata dal transito di Venere, che porta sentimenti forti. Anche la presenza di Marte rende tutto più facile e sereno. Sul lavoro portate avanti i vostri progetti. La Luna in opposizione può creare qualche disagio ai nati sotto il segno della Vergine: meglio mantenere la calma. Nel lavoro il periodo richiede attenzione.

Oroscopo Paolo Fox per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Nelle giornata di oggi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, potrebbero arrivare cambiamenti positivi per i nati sotto il segno della Bilancia. Dopo un mese di giugno da dimenticare, è filmare arrivato il momento di rimboccarsi le maniche. Per quanto riguarda il lavoro le cose accadono se lo desiderate davvero. Dopo tanto tempo, lo Scorpione ha voglia di amare e di essere amato. Giornate positive sul lavoro. Le stelle sono favorevoli per il Sagittario: potrebbero arrivare incontri speciali. Sul lavoro ci sono novità in vista: scegliete in modo ponderato! Le stelle assistono in amore i nati sotto il segno del Capricorno: la Luna è favorevole e Venere non è più contraria. Sul lavoro valutate nuove proposte. L’Acquario ha bisogno di coraggio per chiudere quelle relazioni che non funzionano più. Un po’ di incertezza anche sul lavoro. Quella di oggi sarà una giornata ricca di buone occasioni per i Pesci: non sprecatele inutilmente! La Luna vi dona una grande emotività e voglia di far bene. Per quanto riguarda il lavoro è arrivato il momento di osare.

