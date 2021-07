Oroscopo Paolo Fox 29-30 luglio 2021/ Leone al top in amore, Pesci sotto pressione

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 29-30 luglio 2021 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Paolo Fox non va in vacanza e continua a proporre le sue previsioni dell’oroscopo attraverso l’App Astri di Paolo Fox e in radio. Cosa riservano le stelle per oggi, giovedì 29 luglio, e per domani, venerdì 30 luglio? Oggi gli incontri sono particolarmente favoriti per i single dell’Ariete in cerca l’anima gemella. Sul lavoro potete contare su una buona posizione delle stelle. Novità positive nel weekend. La giornata di oggi inizia sotto i migliori auspici in amore per i nati sotto il segno del Toro: è il momento di recuperare dopo un momento negativo. Favoriti i nuovi incontri nel prossimo mese per chi è single. Sul lavoro non prendete decisioni di fretta. I Gemelli vivono un periodo strano in amore sotto molti punti di vista. Sul lavoro ci sono dei ritardi, domani evitate le discussioni. La Luna dissonante potrebbe portare qualche problema in amore per il Cancro: non mettete a rischio la vostra relazione di coppia. Sul lavoro cercate di non perdere la pazienza se qualcosa non va come vorreste. L’estate è il periodo migliore per il Leone: le storie nate in questo periodo possono decollare. Sul lavoro date sempre il massimo. Entro la fine del mese la Vergine riuscirà a risolvere i problemi in amore. Marte è nel segno e vi dà la giusta carica. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di evitare contrasti con i colleghi.

Secondo l’oroscopo Paolo Fox i nati sotto il segno della Bilancia devono essere più concreti in amore e non puntare a persone irraggiungibili. Sul lavoro non escludete a priori nuovi progetti, soprattutto dalla prossima settimana. La giornata di oggi per lo Scorpione è all’insegna della riflessione: entro agosto protese risolvere qualche problema che si protrae da tempo. Sul lavoro avete avuto molte spese, cercate di recuperare anche se avete Saturno dissonante. Oggi il Sagittario ha Venere dissonante, anche la giornata di domani sarà sottotono in amore. Agosto rallenta i vostri progetti lavorativi, ma voi avete bisogno di riposare. Giornate difficili per il Capricorno: ci vuole poco per farvi perdere la pazienza. Per quanto riguarda il lavoro avete bisogno di darvi delle priorità. Luna favorevole per l’Acquario: oggi e domani saranno giornate positive. Marte non è in opposizione: sul lavoro portate avanti i vostri progetti con entusiasmo. In questi giorni le stelle non sorridono ai Pesci: mantenete la calma. Sul lavoro siete sotto pressione.

