Oroscopo Paolo Fox, 29-30 maggio/ Oggi e domani: Toro top, Ariete flop

Oroscopo Paolo Fox, 29-30 maggio: segni top

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare i segni top tra oggi e domani. Toro: il momento è decisamente complicato, anche se la serata promette bene. Sul lavoro si dovranno prendere delle decisioni. Il segno comunque migliorerà per quanto riguarda il weekend quando potrà rialzare la testa. Nelle prossime 24 ore arriva una Luna favorevole che apre ai contatti con le altre persone. Gemelli: a livello di emozioni si parla chiaro in questo momento. Le cose si devono fare con grande attenzione e tranquillità. Da domani potrebbero esserci delle perplessità. Sul lavoro si può rinascere definitivamente nelle prossime ore. Leone: la giornata è iniziata bene e soprattutto sul lavoro si vedranno delle cose interessanti. Nelle prossime settimane ci potrebbe essere una novità professionale. Attenzione all’amore che è da tenere sotto controllo.

Bene Vergine, Bilancia e Capricorno

Vergine: la Luna regala un sorriso al segno, ma anche delle novità sul lavoro. Nelle prossime 24 ore la Luna aiuterà in maniera concreta l’amore. Per il lavoro però le cose potrebbero complicarsi. Bilancia: per i sentimenti è un momento particolarmente interessante. Per quanto riguarda il lavoro ci si potrà riorganizzare per quanto riguarda la professione. Giove sarà contrario da domani e potrà portare il segno a voler star maggiormente vicino agli affetti. Capricorno: la Luna è pronta a tornare favorevole già nel pomeriggio. In molti vogliono trovare un po’ di tranquillità sul lavoro. Da domani la situazione potrebbe prendere una piega diversa e portare il segno a crescere anche se in maniera graduale.

I segni flop secondo l’oroscopo Paolo Fox

Ecco i segni flop dell’oroscopo di Paolo Fox tra 29 e 30 maggio 2020. Ariete: si deve subito cercare di risolvere dei problemi dal punto di vista del lavoro. Un rapporto strettamente professionale non va come ci si aspetterebbe. Da domani le cose potrebbero anche peggiorare, visto che nel segno ci sarà un Mercurio per niente positivo. Anche professionalmente si dovrà lavorare per cercare di rilanciarsi. Cancro: alcuni potrebbero tornare a bussare alla porta di un ex. Attenzione però a mettere troppa carne sul fuoco, col rischio di commettere degli errori. Attenzione anche alla Luna che da domani sarà positiva. Alcuni potrebbero avere dei ripensamenti sul lavoro. Scorpione: la Luna è opposta, questo potrebbe portare a un eccessivo nervosismo. Da domani però partirà un periodo molto interessante per quanto riguarda le emozioni. Il weekend sarà intrigante.

Difficoltà Sagittario, Acquario e Pesci

Sagittario: la pazienza del segno è stata messa a dura prova nell’ultimo periodo, soprattutto sul lavoro dove ci sono da risolvere alcuni problemi. Da domani ci sarà la possibilità di rimettersi in gioco, nonostante questo maggio sia stato decisamente problematico. Acquario: non è un grande momento quello vissuto in questo periodo. Da domani le cose però potrebbero cambiare con l’ingresso positivo nel segno di Sole e Venere. Pesci: alcune coppie di questo segno hanno vissuto dei problemi, ma ora crescono. Non si devono prendere decisioni avventate per quanto riguarda la professione. Da domani potrebbe arrivare un momento in cui sarà necessario prendersi una pausa per recuperare fisicamente.



