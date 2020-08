Oroscopo Paolo Fox, 29 agosto 2020/ Previsioni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox risponde presente anche per oggi, 29 agosto 2020, sulle frequenze di LatteMiele. L’Ariete in questo sabato è molto confuso, cercate di frequentare persone che non hanno il potere di farvi saltare i nervi. Ultimamente anche per sfogare la tensione che vivete quotidianamente accendete la miccia. Doppia attenzione, soprattutto se qualcosa non va.

Oroscopo Paolo Fox Toro: non può più fare quello che faceva prima, ci sono persone che tentano trasformazioni professionali. Progetti da concludere entro e non oltre novembre, forse anche qualcosa che non è mai stato fatto prima vi può interessare.

Oroscopo Gemelli: sono in crescendo per i sentimenti, se ci sono i dubbi sul lavoro e volevate togliervi un problema di dosso stiamo assistendo a una fase di recupero. I più fortunati risolvono anche in estate e gli altri dovranno risolvere a cavallo tra il 2020 e il 2021.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: è contrariato, vittima degli eventi o dell’atteggiamento di una persona e i rapporti con i Pesci sono intriganti e per questo umorali ed è difficile proprio per voi mantenere il giusto atteggiamento. In questi giorni sembra che dobbiate ripartire da zero o rivedere una questione importante.



© RIPRODUZIONE RISERVATA