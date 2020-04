Oroscopo Paolo Fox 29 aprile 2020 di oggi per Ariete, Sagittario, Capricorno e Pesci

Pubblicità

Ariete, il punto dell’oroscopo del giorno

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox soffermiamoci sullo studio dei segni. Ariete: si è sottoposti a stress. Sta accadendo qualcosa di drammatico, ma sempre nella vita ci sono momenti sì e momenti no nei quali si inserisce l’oroscopo. Qualcosa è cambiato rispetto al 2019 per il segno. La necessità di mettere in ordine le cose è talmente alta che nel cuore c’è agitazione. Si deve mantenere alta anche l’attenzione.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per il Sagittario?

Sagittario: tre giorni importanti con tra venerdì e mercoledì consapevolezza in più. Alcuni segni si adattano meglio alla privazione della libertà, questo segno non ci riesce. La simpatia è la carta vincente, la timidezza non si conosce. Se si cerca qualcosa si deve chiedere.

Capricorno, ecco le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox

Capricorno: si è frastornati e silenziosi, si possono dire delle cose toste. Se c’è un nemico si vuole affrontare viso a viso. Addirittura i Capricorno andati giù ritorneranno su. Questo è uno dei segni forti del 2020, negli anni ci sono sempre delle traversie da superare.

Pesci, scopri cosa ha previsto per oggi Paolo Fox nel suo appuntamento dell’oroscopo di LatteMiele

Pesci: Luna favorevole e giornata con meno tensione, ma i ricordi possono fare male. Le storie d’amore messe alla prova possono portare a tradimenti e a pensieri negativi soprattutto negli amori non facili. Si è attratti da persone stravaganti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA